الإمارات : ساعات العمل الطويلة تؤدي لانخفاض الإنتاجية
اقترح "إيلون ماسك" الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا وسبيس إكس" أن يعمل المهنيون 120 ساعة في الأسبوع، مما أثار انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي الوقت نفسه، واجه "نارايانا مورثي"، المؤسس المشارك لشركة "إنفوسيس"، ردود فعل عنيفة بعد دعوته إلى أسبوع عمل مدته 70 ساعة للمهنيين الشباب.
لقد أشعلت هذه التعليقات الصادرة عن قادة التكنولوجيا الجدل من جديد حول ساعات العمل الطويلة. ومع ذلك، يؤكد خبراء الموارد البشرية في الإمارات العربية المتحدة على أهمية إضافة القيمة في مكان العمل والتحسين المستمر للذات بدلاً من إرهاق أنفسهم.
ويحذر خبراء الصناعة من أن ساعات العمل المفرطة يمكن أن تؤدي إلى الإرهاق وانخفاض الإنتاجية، وحثوا على اتباع نهج متوازن يعزز النمو الوظيفي دون المساس بالرفاهية.
العمل بذكاء
تواصلت صحيفة خليج تايمز مع خبراء الموارد البشرية في الدولة لمعرفة آرائهم وفهم ما إذا كانت هذه الفكرة تلقى صدى لدى أصحاب العمل في الإمارات العربية المتحدة.
قال أوس إسماعيل، المدير العام لشركة مارك إليس في دبي: "لقد عملت في مجال التوظيف والتعيين لسنوات، ورأيت العديد من المحترفين يدفعون أنفسهم إلى أقصى حد، معتقدين أن هذه هي الطريقة الوحيدة للتقدم. ولكن في الواقع، بمجرد تجاوز 50-60 ساعة في الأسبوع، تنخفض الإنتاجية، ويبدأ الإرهاق. أنا أؤمن بشدة بأن النجاح لا يقتصر على العمل أكثر؛ بل يتعلق بالعمل بذكاء أكبر".
وأضاف: "لن أذهب إلى ما قاله ماسك بشأن أسبوع العمل المكون من 120 ساعة. أعتقد أن ساعات العمل الطويلة لا تعني النجاح تلقائيًا، بل يتعلق الأمر أكثر بما تقدمه، وليس فقط عدد الساعات التي تعملها. يتحرك سوق العمل في الإمارات العربية المتحدة بسرعة، ومع أتمتة التكنولوجيا بشكل كبير، أصبحت الكفاءة والقدرة على التكيف أكثر أهمية من أي وقت مضى. إذا كنت تنجز الأمور في مكان عملك، وتضيف القيمة، وتحسن باستمرار، فلا داعي لإرهاق نفسك".
وينصح الخبراء بضرورة تنظيم الموظفين وتحديد أهداف قابلة للتحقيق طوال اليوم وتحديد وقت محدد للقيام بأنشطة معينة.
وأضاف إسماعيل: "سيساعدك هذا بسهولة على تجنب العمل لساعات طويلة أثناء القيام بما يتعين عليك القيام به وأكثر. هناك أوقات تحتاج فيها إلى العمل لساعات إضافية، أو تسليمات للعملاء، أو مشاريع كبيرة، أو مواعيد نهائية ضيقة، أو تطوير شيء جديد، ولكن لا يجب أن يكون هذا هو الوضع الافتراضي. العمل الجاد مهم للغاية، ولكن العامل الحقيقي الذي يغير اللعبة هو جعل ساعاتك مهمة، والبقاء متيقظًا، والحصول على الطاقة لمواصلة التعلم والمضي قدمًا".
أفضل أداء
كما أكد قادة أعمال آخرون في البلاد أن الإفراط في العمل ليس مستداماً في الأمد البعيد. ومع ذلك، في حين لا يمانع بعض الأفراد في العمل في بيئات سريعة الخطى وساعات عمل طويلة، فإن آخرين يؤدون أفضل أداء ضمن حدود محددة جيدًا.
وقالت "نيكي ويلسون"، المديرة التنفيذية لشركة "جيني ريكروتمنت": "أعلم أن هذا قد يختلف عن القادة الآخرين، لكنني أعطي الأولوية لسلامي النفسي فوق كل شيء. حتى في الصناعات المتطلبة، يعد التوازن أمرًا ضروريًا. أنا شخصيًا أضع حدًا لأسبوع العمل الخاص بي عند حوالي 42 ساعة، مع ثماني ساعات إضافية فقط خلال فترات مكثفة بشكل خاص. لكنني نادرًا ما أعمل في المنزل أو في عطلات نهاية الأسبوع. في الواقع لا أفعل ذلك كثيرًا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
"بالنسبة لفريقي، فإنني أضمن أن يظل أسبوع العمل الخاص بهم ضمن حد 40 ساعة، على الرغم من أن البعض قد يختار العمل خارج ساعات العمل بناءً على التفضيل الشخصي والوتيرة وحجم العمل."
وأكد خبراء الموارد البشرية أن الأمر لا يتعلق بالعمل المفرط، بل بإظهار الالتزام والقدرة على التكيف والاستعداد للتعلم.
"ومع ذلك، فإن التطوير المهني ليس مقاسًا واحدًا يناسب الجميع. فبعض الأفراد ينجحون في بيئات عالية الكثافة وطويلة الساعات، في حين يؤدي آخرون أفضل أداء ضمن حدود منظمة جيدًا. على سبيل المثال، أجد أن العمل ضمن ساعات محددة يجعلني أكثر إنتاجية، في حين قد يحتاج آخرون إلى نهج أكثر مرونة، ربما البدء ببطء في الصباح وزيادة الإنتاجية في وقت لاحق من اليوم"، أضاف ويلسون.
وأشاروا إلى أن مفتاح النجاح يكمن في فهم أسلوب العمل الخاص بالشخص، والتواصل بشكل مفتوح مع أصحاب العمل حول فرص النمو، وإيجاد التوازن الذي يسمح للشخص بالتفوق دون التضحية برفاهيته.
ماذا يمكن أن يفعل التوتر؟
في هذه الأثناء، أكد خبراء الصحة في الدولة أن ساعات العمل الطويلة يمكن أن تؤدي إلى زيادة التوتر، وسوء العادات الغذائية، ونقص النشاط البدني، والمشاكل الصحية.
وقال الدكتور وليد العمر، أخصائي الطب النفسي في مستشفى ميدكير الشارقة: "لقد وجدت العديد من الدراسات أن العمل لساعات طويلة كل أسبوع قد يؤدي إلى الإرهاق والتوتر، مما يجعل من الصعب على الموظفين الحفاظ على العلاقات الشخصية أو الاستمتاع بأوقات فراغهم. يحتاج الناس إلى وقت فراغ للاسترخاء بعد يوم عمل طويل، وبالتالي، يجب وضع حدود واضحة لساعات العمل المناسبة. كما أن الإفراط في العمل يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية".
وأكد المتخصصون أن الضغط البدني والعقلي لدى الأفراد الذين يعانون من إرهاق العمل قد يبدأ باستجابات فسيولوجية حادة مثل الإرهاق والتوتر واضطراب النوم واختيارات نمط الحياة غير المواتية استجابة للتوتر المتزايد.
وأضاف العمر: "إن رفاهية الموظفين تشكل مفتاحاً لإنتاجية مكان العمل في نهاية اليوم. ووفقاً لبحث أجرته مؤسسة جالوب، فإن الرفاهية تؤثر على أكثر من مجرد شعور الموظفين؛ فهي تؤثر على عدد أيام المرض التي يأخذها الموظفون، وأدائهم الوظيفي، والإرهاق، واحتمال تركهم للمؤسسة. ووفقاً لمسح أجرته مؤسسة جالوب، فإن 75% من التكاليف الطبية ترجع في الغالب إلى اضطرابات صحية يمكن الوقاية منها، ويكلف إرهاق الموظفين الاقتصاد العالمي 322 مليار دولار في شكل دوران وفقدان الإنتاجية".
إن المبالغة في تجاوز حدود الاستدامة لا تؤدي إلى زيادة خطر الإرهاق فحسب، بل قد تؤدي أيضاً إلى خنق الإبداع وحل المشكلات، وهي الصفات التي تغذي التقدم الهادف.
ويقول "جيريش هيمناني"، المعالج بالطاقة ومدرب الحياة المقيم في دبي: "أظهرت الدراسات، بما في ذلك تلك التي أجريت في جامعة ستانفورد، أن الإنتاجية تميل إلى الثبات - وغالبًا ما تتراجع - بعد حوالي 50 ساعة في الأسبوع. إن الأمر لا يتعلق بحجم الساعات فحسب، بل بجودة التركيز والإبداع والطاقة التي تدفع حقًا الابتكار والتقدم الوظيفي على المدى الطويل".