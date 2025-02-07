الإمارات : ساعات العمل الطويلة تؤدي لانخفاض الإنتاجية

وأضاف إسماعيل: "سيساعدك هذا بسهولة على تجنب العمل لساعات طويلة أثناء القيام بما يتعين عليك القيام به وأكثر. هناك أوقات تحتاج فيها إلى العمل لساعات إضافية، أو تسليمات للعملاء، أو مشاريع كبيرة، أو مواعيد نهائية ضيقة، أو تطوير شيء جديد، ولكن لا يجب أن يكون هذا هو الوضع الافتراضي. العمل الجاد مهم للغاية، ولكن العامل الحقيقي الذي يغير اللعبة هو جعل ساعاتك مهمة، والبقاء متيقظًا، والحصول على الطاقة لمواصلة التعلم والمضي قدمًا".