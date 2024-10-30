الإمارات: زيادة مقلقة في سرطان الثدي بين النساء الشابات

بعد عامين من العلاج، والذي تضمن الاستئصال وجراحة إعادة بناء الثدي، تمكنت "سيفنا" أخيراً من التعافي من السرطان. وعلى الرغم من عدم وجود تاريخ عائلي أو عوامل خطر، فقد أصيبت بسرطان الثدي العدواني إيجابي البروتين (HER2). وقالت: "مع أن الأطباء أجروا اختبار طفرة جينية للتحقق مما إذا كان هناك أي شيء في جيناتي يسبب السرطان ولكن كل النتائج كانت سلبية".

في عام 2020، حققت "سيفنا" حلم طفولتها بالمجيء إلى دبي وتعمل حالياً كمدرسة في البلاد.