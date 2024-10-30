الإمارات: زيادة مقلقة في سرطان الثدي بين النساء الشابات
في عام 2018، عندما شعرت "سيفنا"، التي كانت تبلغ من العمر 28 عاماً فقط آنذاك، بوجود كتلة في الثدي، زارت عيادة الطبيب في مسقط رأسها في الهند، وتم إرسالها إلى المنزل دون إجراء الفحص المناسب حيث قيل لها أنها أصغر من أن تصاب بسرطان الثدي.
وقالت "في ذلك الوقت كان ابني الأصغر يبلغ من العمر ثلاث سنوات وكنت أرضعه رضاعة طبيعية لمدة عامين كاملين. وقد فعلت ذلك مع ابني الأكبر أيضاً، وكان يبلغ من العمر ست سنوات في ذلك الوقت. وقال لي الطبيب إنني لا أعاني من أي عوامل خطر وأنه من المستحيل أن أصاب بسرطان الثدي في هذا العمر".
ثم طلبت منها عائلتها تجربة العلاجات الطبيعية والعلاجات الشاملة، وهو ما استمرت في فعله لمدة شهر قبل أن تعود إلى الطبيب. قالت: "في ذلك الوقت تم تشخيصي بسرطان في المرحلة الثالثة المتقدمة. الشيء الجيد الوحيد هو أنه لم ينتشر إلى أعضائي الأخرى".
بدأ الأطباء في الإمارات العربية المتحدة يلاحظون أن عدداً متزايداً من النساء صغيرات السن مثل "سيفنا" يصبن بسرطان الثدي. وقالت الدكتورة تغريد المحميد، استشارية جراحة الثدي في مستشفى الزهراء في دبي: "أرى بالتأكيد زيادة في تشخيص إصابة النساء الأصغر سناً بسرطان الثدي".
"إنه تحول مثير للقلق، حيث إن العديد من هؤلاء النساء في الثلاثينيات أو أوائل الأربعينيات من العمر، وكثيراً ما يحاولن التوفيق بين حياتهن المهنية وتربية أطفالهن. وكان هذا الاتجاه بمثابة تذكير بمدى أهمية الكشف المبكر والتوعية، حتى بالنسبة للنساء الأصغر سناً اللاتي قد لا يعتبرن أنفسهن معرضات للخطر".
رفع الوعي
وبالجانب الآخر، ترى الدكتورة تسنيم محمد نور أبو الفول، أخصائية الجراحة العامة وجراحة المناظير في مستشفى أستر الشارقة، أن السبب وراء تشخيص المزيد من النساء الشابات هو زيادة الوعي. وقالت: "إن السكان مثقفون جيداً الآن، ولذلك تميل حتى السيدات الأصغر سناً إلى التوجه إلى المستشفيات لإجراء فحوصات منتظمة، أو إذا لاحظن أي تغييرات، يذهبن على الفور إلى الطبيب".
وقالت إنها عالجت مريضة في أوائل الثلاثينيات من عمرها. وأضافت: "بعد حضور حملة توعية، لاحظت المريضة وجود كتلة في الثدي، لكنها كانت خائفة من الذهاب إلى الطبيب. ولكن بعد سماعها مراراً وتكراراً عن كيفية اكتشاف المرض والتشخيص المبكر له، وكيف أن العلاج المبكر له معدل نجاح مرتفع للغاية، استجمعت شجاعتها لتأتي لرؤيتي، وخضعت للعلاج وهي الآن تتعافى بشكل جيد".
وقالت الدكتورة تسنيم إنه من المهم للمرأة ألا تخاف. وأضافت: "85% من الشكاوى والأورام حول الثدي هي حميدة وليست سرطانية. ومع ذلك، عندما تلاحظ أي امرأة أي تغيير في ثديها، يجب عليها استشارة الطبيب على الفور. قد تظهر تلك التغييرات في شكل إفرازات من الحلمتين أو دم أو حتى تغيير في شكل الثدي ومحيطه، ومن الأفضل دائماً إجراء الفحص اللازم".
أشكال السرطان العدوانية
وقالت الدكتورة تغريد إنها لاحظت أيضاً اتجاهاً مقلقاً حيث تظهر أنواع عدوانية من السرطان لدى مرضاها. وقالت: "لقد لاحظت ارتفاعاً في ظهور الأنواع العدوانية أكثر، مثل سرطان الثدي الثلاثي السلبي وسرطان الثدي إيجابي البروتين (HER2)". "سرطان الثدي الثلاثي السلبي هو نوع لا يستجيب للعلاجات الهرمونية الشائعة، مما يجعل علاجه أكثر صعوبة. من ناحية أخرى، ينطوي سرطان الثدي الإيجابي HER2 على بروتين معين يجعل الأورام تنمو بشكل أسرع، ولكن يمكن استهدافه بعلاجات متخصصة".
وقالت إنها لاحظت أيضاً شيوع المرض ضمن عدد متزايد من المرضى الذين ليس لديهم تاريخ عائلي للمرض - مما يشير إلى أن العوامل البيئية ونمط الحياة قد تلعب دوراً أكبر. وقالت: "هناك أيضاً تحول واضح نحو الكشف المبكر، مما يؤدي إلى اكتشاف المزيد من حالات السرطان في مراحل مبكرة". "بالإضافة إلى ذلك، أرى المزيد من النساء يخترن الجراحات الوقائية، مثل استئصال الثدي الوقائي، وخاصة أولئك اللاتي ثبتت إصابتهن بالطفرات الجينية. وهذا يشير إلى التركيز المتزايد على الحد من المخاطر واتباع النهج الاستباقي لضمان صحة الثدي".
بعد عامين من العلاج، والذي تضمن الاستئصال وجراحة إعادة بناء الثدي، تمكنت "سيفنا" أخيراً من التعافي من السرطان. وعلى الرغم من عدم وجود تاريخ عائلي أو عوامل خطر، فقد أصيبت بسرطان الثدي العدواني إيجابي البروتين (HER2). وقالت: "مع أن الأطباء أجروا اختبار طفرة جينية للتحقق مما إذا كان هناك أي شيء في جيناتي يسبب السرطان ولكن كل النتائج كانت سلبية".
في عام 2020، حققت "سيفنا" حلم طفولتها بالمجيء إلى دبي وتعمل حالياً كمدرسة في البلاد.