الإمارات: زيادة الطلب على تأمين المستودعات بعد الأمطار

وقال "أفيناش بابور" إن تأثير أمطار 16 أبريل على تجار التجزئة كان قوياً للغاية. ووضح: "شهدت محفظة التأمين العام لدينا ارتفاعاً كبيراً في المطالبات بعد الحادث. ومنذ أبريل، حدثت زيادة بنسبة 45 في المائة في مطالبات التأمين العام، ويرجع ذلك في الغالب إلى الأضرار الناجمة عن الفيضانات. إن العديد من العملاء أبلغوا عن مطالباتهم في وقت لاحق قليلاً، لكن التوجه العام يظهر زيادة ملحوظة في عدد المطالبات، مما يسلط الضوء على مدى الضرر والخسائر المالية التي تكبدها أصحاب الأعمال.