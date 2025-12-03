الإمارات : رفقة الحيوانات الأليفة تخفف الحزن وتحديات الصحة النفسية

قالت مايا، التي تتطوع الآن بانتظام في ملاجئ الحيوانات وتقوم برعاية الحيوانات مؤقتًا، إنها تنسب الفضل في إنقاذها من المعاناة النفسية إلى كلب صديقتها. وأضافت: "لا أستطيع أن أتخيل كيف كان بإمكاني النجاة من دون وجوده". وتابعت: "على الرغم من أنه عاد الآن إلى منزل صديقتي، إلا أنني أزوره مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. كنت أفكر في تبني حيوان أليف خاص بي، لكنني لم أرغب في التسرع في ذلك. في الوقت الحالي، أواصل الرعاية المؤقتة والتطوع. التواجد حول الحيوانات حسّن بشكل كبير صحتي النفسية ومزاجي. كما أنني كوّنت الكثير من الصداقات الجديدة في مجتمع محبي الحيوانات".