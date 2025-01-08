الإمارات: رفع الحظر على طائرات "الدرون" جزئياً للأفراد
أعلنت وزارة الداخلية رفع الحظر جزئياً عن استخدام الطائرات بدون طيار في الإمارات العربية المتحدة للأفراد، اعتباراً من يوم أمس الثلاثاء 7 يناير.
وأشارت الوزارة والهيئة العامة للطيران المدني إلى أن استخدام الطائرات بدون طيار سيخضع لشروط سلامة محددة تهدف إلى حماية المجتمع والمجال الجوي.
كما أطلقت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث منصة وطنية موحدة لتنظيم عمليات الطائرات بدون طيار، والتي ستساعد في الإشراف على استخدام الطائرات بدون طيار، بعد رفع الحظر المشروط على الأفراد.
وتتوفر الإرشادات والمتطلبات التفصيلية لاستخدام الطائرات بدون طيار من خلال تطبيق "UAE Drones" والموقع الرسمي للحكومة drones.gov.ae.
وتعد هذه المبادرة جزءاً من استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة الأوسع لتعزيز جودة الحياة وتتماشى مع رؤية الدولة "نحن الإمارات 2031"، مع التركيز على الابتكار والتقدم التكنولوجي.
ويعد رفع الحظر الجزئي على استخدام الطائرات بدون طيار للأفراد خطوة ضمن عملية الطرح التدريجي التي بدأت في 25 نوفمبر 2024.
واقتصر إطلاق المرحلة الأولى على خدمة الشركات والجهات الحكومية فقط، وتم الإشارة إلى أنه سيتم إطلاق مراحل مستقبلية لاحقاً لتشمل خدمات أخرى للطائرات بدون طيار، مثل عمليات الطيران للأفراد الهواة.
في عام 2022، حظرت وزارة الداخلية استخدام الطائرات بدون طيار والطائرات الرياضية الخفيفة "للمالكين والممارسين والهواة" بعد حالات من سوء الاستخدام.