الإمارات: رفع الحظر على طائرات "الدرون" جزئياً للأفراد

كما أطلقت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث منصة وطنية موحدة لتنظيم عمليات الطائرات بدون طيار، والتي ستساعد في الإشراف على استخدام الطائرات بدون طيار، بعد رفع الحظر المشروط على الأفراد.