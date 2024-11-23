الإمارات: رفع الحظر الجزئي عن الطائرات بدون طيار
كشفت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن رفع الحظر المفروض على تشغيل الطائرات بدون طيار جزئياً، ضمن خطة يتم تنفيذها على مراحل تبدأ في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وبموجب هذه المبادرة سيتم رفع الحظر المشروط جزئيا لضمان سلامة المجال الجوي.
وأعلن عن هذه الخطوة خلال مؤتمر صحفي عقد في كلية الشرطة بأبوظبي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة العامة للطيران المدني.
كما سيتم إطلاق منصة موحدة لعمليات الطائرات بدون طيار، لتبسيط إجراءات التسجيل والتشغيل للشركات والجهات الحكومية، وتعزيز قطاع الطائرات بدون طيار في الدولة ودعم الأهداف الاستراتيجية الوطنية.
ويقتصر إطلاق المرحلة الأولى من المنصة على خدمة الشركات والجهات الحكومية فقط، وسيتم إطلاق مراحل مستقبلية لاحقاً لتشمل خدمات أخرى للطائرات بدون طيار، مثل عمليات الطيران للأفراد الهواة، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.
وقال العقيد جمال الحوسني، مدير إدارة الدعم الجوي في الإدارة العامة للدعم الأمني بوزارة الداخلية، لصحيفة « خليج تايمز»: «بعد تقييم مفصل سيتم إجراؤه بعد المرحلة الأولى، هناك خطط لتوسيع رفع الحظر ليشمل الاستخدام الفردي أيضًا».
وفي عام 2022، حظرت وزارة الداخلية في الإمارات العربية المتحدة استخدام الطائرات بدون طيار والطائرات الرياضية الخفيفة "للمالكين والممارسين والمتحمسين" بعد حالات سوء الاستخدام.
وعندما سُئل أحد المسؤولين عن الأساس المنطقي وراء رفع الحظر، كشف أن عملية التقييم الشاملة سلطت الضوء على الالتزام القوي من جانب مشغلي الطائرات بدون طيار بالامتثال لبروتوكولات السلامة. ولعب هذا التفاني دوراً حاسماً في اتخاذ القرار باستعادة عمليات الطائرات بدون طيار تدريجياً.