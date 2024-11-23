الإمارات: رفع الحظر الجزئي عن الطائرات بدون طيار

كشفت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن رفع الحظر المفروض على تشغيل الطائرات بدون طيار جزئياً، ضمن خطة يتم تنفيذها على مراحل تبدأ في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وبموجب هذه المبادرة سيتم رفع الحظر المشروط جزئيا لضمان سلامة المجال الجوي.