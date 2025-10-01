الإمارات: رطوبة ليلية مع توقع اضطراب البحر

من المتوقع أن يكون الطقس يوم الخميس 2 أكتوبر/تشرين الأول، صحواً إلى غائم جزئياً على كافة أنحاء الدولة، وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.
ومن المتوقع أن يكون الطقس رطبا ليلا وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب.
وتهب الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهارا، سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، وتصل إلى 35 كم/س.
ويكون البحر متوسطا، يتحول إلى مضطرب أحيانا غربا خلال النهار في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.
من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى ٢٣ درجة مئوية كحد أدنى، وأن تصل إلى ٤٢ درجة مئوية كحد أقصى في بعض مناطق الدولة. ومن المتوقع أن تشهد دبي درجات حرارة عظمى تصل إلى ٣٧ درجة مئوية كحد أدنى، وأن تصل إلى ٢٨ درجة مئوية كحد أدنى. وفي الشارقة، ستصل درجات الحرارة إلى ٣٧ درجة مئوية كحد أدنى، ثم تنخفض إلى ٢٧ درجة مئوية. أما أبوظبي، فستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بمقدار ٣٨ درجة مئوية، وانخفاضًا في درجات الحرارة بمقدار ٢٩ درجة مئوية.