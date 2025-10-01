الإمارات: رطوبة ليلية مع توقع اضطراب البحر

من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى ٢٣ درجة مئوية كحد أدنى، وأن تصل إلى ٤٢ درجة مئوية كحد أقصى في بعض مناطق الدولة. ومن المتوقع أن تشهد دبي درجات حرارة عظمى تصل إلى ٣٧ درجة مئوية كحد أدنى، وأن تصل إلى ٢٨ درجة مئوية كحد أدنى. وفي الشارقة، ستصل درجات الحرارة إلى ٣٧ درجة مئوية كحد أدنى، ثم تنخفض إلى ٢٧ درجة مئوية. أما أبوظبي، فستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بمقدار ٣٨ درجة مئوية، وانخفاضًا في درجات الحرارة بمقدار ٢٩ درجة مئوية.