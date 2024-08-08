الإمارات: رصد 3 مخالفات جسيمة في مصافي الذهب

لمكافحة غسيل الأموال، تقوم وزارة الاقتصاد بمراقبة الأعمال التجارية لتطبيق القوانين وخلق بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار، وأشرفت الوزارة على الأنشطة التجارية والمهن غير المالية المحددة، لضمان أعلى مستويات الالتزام بقوانين مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات العربية المتحدة.