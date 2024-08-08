الإمارات: رصد 3 مخالفات جسيمة في مصافي الذهب
لمكافحة غسيل الأموال، تقوم وزارة الاقتصاد بمراقبة الأعمال التجارية لتطبيق القوانين وخلق بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار، وأشرفت الوزارة على الأنشطة التجارية والمهن غير المالية المحددة، لضمان أعلى مستويات الالتزام بقوانين مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات العربية المتحدة.
وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت وزارة الاقتصاد عن أبرز المخالفات التي ارتكبتها مصافي الذهب:
عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحديد المخاطر
عدم إخطار وحدة المعلومات المالية بتقرير المعاملات المشبوهة عند الضرورة
عدم التحقق من قواعد بيانات العملاء والمعاملات بشأن الأسماء المدرجة في قوائم مراقبة الإرهاب
وأكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن تنفيذ سياسة العناية الواجبة لسلاسل توريد الذهب المسؤولة يعزز دور الوزارة في تنظيم قطاع الذهب وتجارة وتصنيع المعادن الثمينة في دولة الإمارات.