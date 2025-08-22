الإمارات: رصد هلال نهاية شهر صفر في أبوظبي

إن رؤية هلال شهر ربيع الأول لها أهمية كبيرة لدى المسلمين الذين يحتفلون بمولد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) في 12 ربيع الأول. كما أن هذه المناسبة تعتبر عطلة رسمية في العديد من البلدان، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة.