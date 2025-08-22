الإمارات: رصد هلال نهاية شهر صفر في أبوظبي

رغم حالة الطقس المغبرة والغائمة جزئياً التي شهدتها دولة الإمارات صباح اليوم، تمكن فريق مرصد الخاتم الفلكي من التقاط صورة هلال ختام شهر صفر لعام 1447هـ.
وأظهرت صورة نشرها مركز الفلك على موقع X الهلال، الذي تم تصويره الساعة 9.30 صباحاً بتوقيت الإمارات، الجمعة (28 صفر).
وأضاف المركز أن القمر كان وقت الرصد على مسافة 12 درجة من الشمس، وعمره 23 ساعة تحت الصفر.
وتم تنفيذ المشروع من خلال فريق المرصد المكون من أسامة غنام، وأنس محمد، وخلفان النعيمي، ومحمد عودة.
رغم التقاط صورة لنهاية هلال شهر صفر، فإنه لا يزال من الصعب التنبؤ بموعد بداية شهر ربيع الأول، الشهر التالي في التقويم الإسلامي.
إن رؤية هلال شهر ربيع الأول لها أهمية كبيرة لدى المسلمين الذين يحتفلون بمولد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) في 12 ربيع الأول. كما أن هذه المناسبة تعتبر عطلة رسمية في العديد من البلدان، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة.
في التاسع والعشرين من كل شهر هجري، تجتمع لجنة تحري رؤية الهلال في دولة الإمارات العربية المتحدة لرصد الهلال وإعلان بداية الشهر الهجري المقبل. وستُرى رؤية ربيع الأول يوم السبت (29 صفر).
إذا بدأ الشهر الجديد في 24 أغسطس، فإن مولد النبي سيكون يوم الخميس 4 سبتمبر. وإذا بدأ في 25 أغسطس، فإن مولده سيكون يوم الجمعة 5 سبتمبر.
يعتمد التقويم الهجري (الإسلامي) على رؤية القمر، أي أن مراحل القمر تُحدد شهوره. يبدأ كل شهر برؤية الهلال الجديد.