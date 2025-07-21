الإمارات: ربط أحزمة الأمان ليس خياراً… والسائق يدفع ثمن تجاهل الركاب

سائق المركبة مسؤول عن مخالفات المرور التي يرتكبها ركابها. وأكد خبير السلامة المرورية توماس إيدلمان، المؤسس والمدير الإداري لشركة RoadSafetyUAE، أن المسؤولية تقع بالكامل على عاتق السائق.

وتأتي تصريحاته رداً على بيانات جديدة كشفت عنها وزارة الداخلية، والتي سجلت 44 ألفاً و18 مخالفة العام الماضي لركاب لم يلتزموا بربط حزام الأمان، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.

تقع على عاتق السائق مسؤولية رعاية جميع ركاب المركبة. يشبه هذا دور قائد الطائرة، إذ يتحمل القائد المسؤولية الكاملة عن جميع ركابها، وينطبق الأمر نفسه على قيادة السيارة، كما قال إيدلمان.

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منذ الأول من يوليو 2017، يُلزم قانون دولة الإمارات العربية المتحدة جميع الركاب، سواءً في المقاعد الأمامية أو الخلفية، بارتداء أحزمة الأمان. كما يُلزم القانون بتأمين الأطفال في أنظمة تثبيت مناسبة لأعمارهم. ومع ذلك، لا يزال تطبيق القانون صعبًا، لا سيما في المقعد الخلفي، حيث لا يزال العديد من الركاب يتجاهلون القواعد.

حذّر إيدلمان السائقين من تجاهل السلوكيات غير الآمنة لركابهم. وأوضح: "في حال وجود أي سلوك غير لائق من جانب الركاب أو ركاب المركبات، يجب تغريم السائق. فالسائق مسؤول عن وضع القواعد والتأكد من التزام الجميع بها".