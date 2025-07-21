الإمارات: ربط أحزمة الأمان ليس خياراً… والسائق يدفع ثمن تجاهل الركاب

سائق المركبة مسؤول عن مخالفات المرور التي يرتكبها ركابها. وأكد خبير السلامة المرورية توماس إيدلمان، المؤسس والمدير الإداري لشركة RoadSafetyUAE، أن المسؤولية تقع بالكامل على عاتق السائق.
وتأتي تصريحاته رداً على بيانات جديدة كشفت عنها وزارة الداخلية، والتي سجلت 44 ألفاً و18 مخالفة العام الماضي لركاب لم يلتزموا بربط حزام الأمان، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.
تقع على عاتق السائق مسؤولية رعاية جميع ركاب المركبة. يشبه هذا دور قائد الطائرة، إذ يتحمل القائد المسؤولية الكاملة عن جميع ركابها، وينطبق الأمر نفسه على قيادة السيارة، كما قال إيدلمان.
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منذ الأول من يوليو 2017، يُلزم قانون دولة الإمارات العربية المتحدة جميع الركاب، سواءً في المقاعد الأمامية أو الخلفية، بارتداء أحزمة الأمان. كما يُلزم القانون بتأمين الأطفال في أنظمة تثبيت مناسبة لأعمارهم. ومع ذلك، لا يزال تطبيق القانون صعبًا، لا سيما في المقعد الخلفي، حيث لا يزال العديد من الركاب يتجاهلون القواعد.
حذّر إيدلمان السائقين من تجاهل السلوكيات غير الآمنة لركابهم. وأوضح: "في حال وجود أي سلوك غير لائق من جانب الركاب أو ركاب المركبات، يجب تغريم السائق. فالسائق مسؤول عن وضع القواعد والتأكد من التزام الجميع بها".
تُقلل أحزمة الأمان بشكل كبير من خطر الإصابة أو الوفاة في الحوادث. وأشارت شركة إيدلمان إلى أن أحزمة الأمان تُنقذ الأرواح في 40 إلى 60% من حوادث التصادم للبالغين، حسب نوع الاصطدام، بينما يُمكن أن تمنع أحزمة الأمان المناسبة للأطفال ما يصل إلى 80% من الوفيات أو الإصابات الخطيرة.
وأشار إيدلمان إلى العديد من الدراسات التي أجرتها مؤسسة RoadSafetyUAE، والتي كشفت أن حوالي 20% من السائقين والركاب في المقعد الأمامي يهملون ربط حزام الأمان، في حين أن أكثر من نصف الركاب في المقعد الخلفي يفشلون في ربط حزام الأمان.
في سيارات الأجرة والليموزين، أو حتى عندما يوصلنا الأصدقاء، من الشائع أن يتجاهل البالغون حزام الأمان في المقعد الخلفي. هذه العادة يجب أن تتغير، كما قال.
قال إيدلمان إن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو عدم توفر وسائل سلامة مناسبة للأطفال. وأضاف: "حوالي 30% من الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال من عمر يوم إلى أربع سنوات لا يملكون مقاعد أطفال، وهو أمر يفرضه القانون. ومن بين من يملكون مقاعد أطفال، لا يستخدمها حوالي ثلثهم دائمًا بشكل صحيح".
مع استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في دفع عجلة السلامة على الطرق، يدعو الخبراء إلى تعزيز الوعي العام وتطبيق القانون بشكل أكثر صرامة لضمان التزام جميع السائقين والركاب بالقانون.
أكد إيدلمان قائلاً: "في النهاية، السائق هو من سيتحمل المسؤولية. لذلك، من الضروري أن يتحمل سائقو السيارات المسؤولية، وأن يُذكّروا ركابهم، وأن يتأكدوا من ربط الجميع لحزام الأمان في كل رحلة".