الإمارات رائدة عالمياً في الحد من وفيات حوادث الطرق

"لقد حدث بعض التقدم منذ التقرير الأخير الذي أظهر البيانات في عام 2018. ومع ذلك، ما زلنا في المرتبة الثانية، مما يعني أن هناك حاجة إلى المزيد. لدينا عقد من العمل في مجال السلامة على الطرق للفترة من 2021 إلى 2030. والهدف العالمي لهذا العقد هو تقليل الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق والإصابات الخطيرة بنسبة 50 في المائة على الأقل بحلول عام 2030، والإمارات العربية المتحدة من بين عشر دول في جميع أنحاء العالم حققت هذا الهدف من حيث عدد الوفيات بسبب إصابات حوادث الطرق. لذا، فقد خفضت عدد الوفيات ووصلت إلى الهدف بالفعل."