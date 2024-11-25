الإمارات رائدة عالمياً في الحد من وفيات حوادث الطرق
تعد الإمارات العربية المتحدة من بين عشر دول على مستوى العالم حققت هدف خفض معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة 50% على الأقل. وتشمل الدول الأخرى بيلاروسيا وبروناي والدنمرك واليابان وليتوانيا والنرويج وروسيا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا.
ومع ذلك، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها ثاني أعلى معدل وفيات بين السكان الأصغر سنا. وتظل إصابات حوادث الطرق مشكلة صحية عامة كبيرة في المنطقة، حيث "تبلغ ثاني أعلى معدل وفيات بين مناطق منظمة الصحة العالمية الستة*"، كما أوضح الخبراء في إطلاق تقرير السلامة على الطرق الإقليمي في إقليم شرق المتوسط في أبو ظبي يوم الاثنين.
في عام 2021، فقد 1.19 مليون شخص حياتهم في حوادث مرورية على مستوى العالم، وهو ما يعادل 15 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص. وتظل حوادث الطرق السبب الرئيسي للوفاة بين السكان الأصغر سنًا في سن العمل، مما يؤثر بشكل كبير على الصحة والتنمية.
وقالت الدكتورة هالة صقر، المستشارة الإقليمية للوقاية من العنف والإصابات في إقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية: "تظهر النتائج الرئيسية للتقرير أن المنطقة لديها ثاني أعلى معدل للوفيات بين جميع الأقاليم الستة لمنظمة الصحة العالمية من حيث الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق لكل 100 ألف نسمة".
"لقد حدث بعض التقدم منذ التقرير الأخير الذي أظهر البيانات في عام 2018. ومع ذلك، ما زلنا في المرتبة الثانية، مما يعني أن هناك حاجة إلى المزيد. لدينا عقد من العمل في مجال السلامة على الطرق للفترة من 2021 إلى 2030. والهدف العالمي لهذا العقد هو تقليل الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق والإصابات الخطيرة بنسبة 50 في المائة على الأقل بحلول عام 2030، والإمارات العربية المتحدة من بين عشر دول في جميع أنحاء العالم حققت هذا الهدف من حيث عدد الوفيات بسبب إصابات حوادث الطرق. لذا، فقد خفضت عدد الوفيات ووصلت إلى الهدف بالفعل."
الإصابات والوفيات أقل من 45 سنة
وأضافت: "النتيجة المهمة الثانية هي أنه على غرار الاتجاه العالمي، فإن إصابات حوادث الطرق لا تزال تقتل أجيالنا الأصغر سنا. وهم الأكثر تضررا ويتحملون العبء الأكبر من وفيات حوادث الطرق. وتحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية من حيث أعلى معدل للوفيات، حيث يؤثر على السكان الأصغر سنا الذين تقل أعمارهم عن 45 عاما. هؤلاء هم السكان المنتجون. وهذه مشكلة خطيرة للغاية من منظور الصحة العامة والتنمية".
"يتحمل الذكور ما يقرب من 90 في المائة من عبء الوفيات الناجمة عن إصابات المرور في منطقتنا. وهذا الاتجاه غير المتناسب بين الرجال مماثل للاتجاه العالمي. ومع ذلك، هذا لا يعني أن الإناث غير متأثرات. فالعوامل التي تكمن وراء الإصابات والوفيات تختلف عن الذكور ويجب أخذها في الاعتبار في حالة النساء أيضًا."
ومن بين النتائج المهمة الأخرى للتقرير أن الإصابات الناجمة عن حوادث المرور على مستوى العالم تظل مصدر قلق، ليس فقط في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ومنطقة الشرق الأوسط، بل وأيضاً في البلدان ذات الدخل المرتفع.
وأضافت أن "المشكلة لا تزال قائمة في كل بلدان المنطقة بغض النظر عن مستوى دخلها. وهي تؤثر بشدة على مستخدمي الطرق المعرضين للخطر مثل راكبي الدراجات والدراجات النارية والمشاة، ولكن هناك أيضًا عبء ثقيل يتحمله سائقو السيارات والركاب".
وأكد الخبراء أن "النهج النظمي" ضروري لتحسين السلامة على الطرق. وتساهم مكونات مختلفة في الحد من الإصابات والوفيات. وقالت: "هناك عوامل متعددة من الحوكمة والتنسيق إلى العمل على جعل المركبات أكثر أمانًا، والطرق أكثر أمانًا، ومستخدمي الطرق أكثر أمانًا، وتعزيز التشريعات، وإنفاذ القانون، والرعاية بعد الحوادث، والرعاية الطارئة، وإعادة التأهيل وما إلى ذلك". وأكدت أن كل هذه العوامل تعمل معًا في نظام السلامة على الطرق.
كما تلعب التطورات التكنولوجية دورًا محوريًا في مجال السلامة على الطرق. "لذا، فإن هذا المجال يتطور. وهناك حاجة إلى معالجة قضايا مختلفة... بسبب العوامل الواردة التي لم تكن موجودة من قبل.
وأضاف صقر أن "هذه التحديات تشمل السيارات الكهربائية أو استخدام الرقمنة من حيث المراقبة أو الإشراف أو إنفاذ التشريعات. وهناك تقدم في الطب والرعاية الصحية، وهو ما يجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضًا".
* تشمل مناطق منظمة الصحة العالمية المنطقة الأفريقية (AFRO)، ومنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط (EMRO)، ومنطقة جنوب شرق آسيا (SEARO)، ومنطقة الأمريكتين (AMRO)، ومنطقة غرب المحيط الهادئ (WPRO)، والمنطقة الأوروبية (EURO).