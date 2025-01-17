الإمارات ..دور محوري في إعادة إعمار غزة

ومع ذلك، أضاف أن الشركات قد تكون ضارة أيضاً في بعض الحالات. وقال: "من السهل جدًا على الشركات الوقوع في فخ الاعتقاد بأن مجرد قيامها بأعمال تجارية في بيئة ما بعد الصراع يعني أنها تفعل شيئًا جيدًا، ولكن من السهل جدًا أن ينتهي بها الأمر إلى جعل الأمور أسوأ". "يمكنهم تحريف الديناميكيات المحلية التي يمكن أن تفيد بشكل غير مقصود بعض المجموعات على حساب مجموعات أخرى. في هذه المرحلة الأولى، سيكون من الأهمية بمكان أن تسترشد الشركات الدولية بالمنظمات الدولية ومنظمات المساعدات الإنسانية وبشكل أساسي بالفلسطينيين أنفسهم".