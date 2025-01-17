الإمارات ..دور محوري في إعادة إعمار غزة
بحسب خبراء محليين، ستلعب الإمارات العربية المتحدة دوراً محورياً في المساعدة في إعادة إعمار غزة. فمن حفظ السلام إلى تقديم المساعدات، تستطيع الإمارات العربية المتحدة أن تساهم بشكل كبير.
وقالت نجلاء المدفع، الباحثة في مؤسسة "تريندز" للأبحاث والاستشارات: "أعتقد أن دولة الإمارات العربية المتحدة من المرجح أن تلعب أدواراً أساسية في إعادة الإعمار والأمن، وخاصة كوسيط وميسر، حيث يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة المساهمة بالموارد المالية والخبرة في البنية التحتية". "ستحتاج إعادة الإعمار إلى الكثير من الجهود، مع التركيز على الاحتياجات الفورية مثل المساعدات الإنسانية وإصلاح البنية التحتية".
وجاءت هذه التعليقات في الوقت الذي واجهت فيه مفاوضات غزة عقبة مساء الخميس بعد أن اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حماس بالتراجع عن بعض تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وفي الوقت نفسه، قالت حماس إنها "ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار".
وقال الدكتور "جون كاتسوس"، أستاذ في الجامعة الأميركية في الشارقة ومرشح لجائزة نوبل للسلام، إن الشركات ستلعب أيضاً دوراً مهماً ولكنه حساس في عملية إعادة البناء. وقال: "لقد وجدت أبحاثنا أنه في السنوات الخمس الأولى أو نحو ذلك بعد انتهاء الصراع، هناك الكثير من الأموال القادمة من منظمات الإغاثة الدولية". "ستساعد الشركات في توزيع وتخطيط هذا. لكن المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار تميل إلى الانخفاض في حوالي العام الخامس. سيتعين على الشركات زيادة نشاطها من العام السادس إلى العاشر، وإعادة بناء البنية التحتية للمساعدة في تطوير المجتمع".
هل ستصمد الهدنة؟
وبحسب أحد الخبراء، فإنه من المبكر للغاية أن نقول ما إذا كانت الهدنة ستنجح أم لا. ويقول عبد الله الخاجة، مساعد البحث في مؤسسة تريندز للأبحاث والاستشارات: "في الوقت الحالي، لا يمكن التنبؤ بالنتائج على أقل تقدير. ومن المرجح أن تلتزم حماس حالياً بهذا الاتفاق، لأن الفلسطينيين بالطبع سيخسرون كل شيء إذا استؤنف هذا القتال. ومع ذلك، هناك قضايا أساسية يبدو أنها لم تُحل بعد بسبب وقف إطلاق النار. وبدون حل هذه الأمور، فإن الصراع سوف يندلع مرة أخرى في البداية".
وأضاف أن التركيز الأول لجميع منظمات الإغاثة عندما يبدأ وقف إطلاق النار يوم الأحد سيكون على ضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة. وقال: "وفقًا لبعض التقارير، ستتمكن 608 شاحنات من دخول القطاع يوميًا، ومن المرجح أن تشمل هذه المساعدات الغذاء والوقود والمساعدات المخصصة للمنطقة الشمالية المدمرة على وجه التحديد، مما سيساعد في معالجة النقص الشديد". "ومع ذلك، فإن خروج غزة من الدمار الشامل يتطلب استثمارات ضخمة وتنسيقاً وحتى حلاً سياسياً للتعامل مع الافتقار الحالي للمكانة والحكم في غزة".
روح المبادرة
وأضاف الدكتور جون أن أولئك الذين نجوا من القصف الذي دام 15 شهراً من المرجح أن يخرجوا منه بروح ريادية قوية للغاية. وقال: "لقد وجدت الأبحاث التي أجراها بعض زملائي في الجامعة الأميركية في الشارقة أن روح المبادرة تتولد أكثر من خلال الصراع". "لذا فإن الأشخاص الذين مروا بهذه الأنواع من الصراعات لديهم نوع من عقلية المخاطرة والمثابرة والمرونة المطلوبة لامتلاك شركة صغيرة. أتوقع أن تبدأ الشركات الصغيرة والمحلية الصغيرة في العثور على طريقها بسرعة كبيرة".
وأضاف أنه يتوقع أن تكون شركات البناء هي أول من يعود إلى غزة. وقال: "ستضطر شركات الهندسة إلى بناء الطرق والأنابيب. ومن المرجح أن تنجح أي مشاريع تتعلق بالطاقة مثل مولدات الكهرباء. كما ستنجح شركات الأمن بشكل كبير لأنها ستضطر إلى توفير الأمن للأفراد الذين يرغبون في الدخول والخروج".
ومع ذلك، أضاف أن الشركات قد تكون ضارة أيضاً في بعض الحالات. وقال: "من السهل جدًا على الشركات الوقوع في فخ الاعتقاد بأن مجرد قيامها بأعمال تجارية في بيئة ما بعد الصراع يعني أنها تفعل شيئًا جيدًا، ولكن من السهل جدًا أن ينتهي بها الأمر إلى جعل الأمور أسوأ". "يمكنهم تحريف الديناميكيات المحلية التي يمكن أن تفيد بشكل غير مقصود بعض المجموعات على حساب مجموعات أخرى. في هذه المرحلة الأولى، سيكون من الأهمية بمكان أن تسترشد الشركات الدولية بالمنظمات الدولية ومنظمات المساعدات الإنسانية وبشكل أساسي بالفلسطينيين أنفسهم".