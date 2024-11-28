الإمارات: دليل للحد من هدر الطعام وخفض الخسائر 60%
أصدرت شركة (نعمة) يوم الأربعاء دليلاً للحد من هدر الطعام، والذي يساعد منظمي الفعاليات وشركات الأغذية على الحد من هدر الطعام.
وأطلقت مؤسسة الإمارات في مارس 2022 مبادرة لتقليل هدر الغذاء، بالتعاون مع فعاليات كبيرة مثل مؤتمر المناخ (كوب 28) COP28، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC)، وأسبوع أبوظبي للاستدامة (ADSW). وقالت خلود النويس، الأمين العام لمؤسسة نعمة والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، أنهم نجحوا في تقليل هدر الغذاء بنسبة تصل إلى 60%.
وقالت إنه من الصعب قياس كمية الغذاء المهدر فعلياً، ولكن ما بين 30 إلى 40 في المائة من الغذاء المزروع محليا والمستورد يتم هدره.
"نحن نستورد ما بين 80 إلى 30 في المائة من طعامنا، ثم نهدر 30 في المائة منه ــ أي ثلثه في المتوسط."
وأضافت أن التعاون الذي أطلقته (نعمة) على المستوى الاتحادي من شأنه أن يفتح الطريق أمام مؤشر دقيق لفقد الغذاء مما يساعد في مكافحة هدر الغذاء.
وخلال الفعاليات التي تنظمها مؤسسة نعمة، يتم توزيع الطعام الصالح للأكل على المحتاجين، بينما يتم جمع بقايا الطعام وتحويلها إلى أسمدة لتجنب إرسالها إلى مكبات النفايات. وقالت إن تغيير السلوك هو الحل الأساسي؛ "الدليل الذي أطلقناه هو نتيجة تعاوننا خلال العامين الماضيين".
من أمثلة التدابير البسيطة التي تؤثر على ممارسات الغذاء توزيع أطباق أصغر في البوفيهات المفتوحة ونشر "الرسائل التحذيرية" - وهي رسائل توضع في أماكن بيع الطعام للتأثير على سلوك المستهلك.
"في بعض الأحيان ترى الناس يكدسون أطباقهم بالطعام في البوفيهات، ويذهب معظمها إلى النفايات."
أوضحت أن "الإمارات العربية المتحدة تتمتع بثقافة ضيافة قوية، ولديها تقليد البوفيهات والمطاعم الفخمة. لا نريد أن يمنع الناس من الاستمتاع بذلك، لكننا نريدهم أن يكونوا مستهلكين واعين". وأضافت: "نريد التأكد من أن الطعام الذي يضعونه على أطباقهم لا يضيع، ولهذا قدمنا الخطوات والإجراءات البسيطة في الدليل".
وينصح الدليل منظمي الفعاليات بالتخطيط المسبق لقوائمهم والتحكم في كميات الطعام، وتدريب فريق تقديم الطعام على إدارة هدر الطعام، وتمكين الطهاة من تعديل القوائم عندما لا يتم استهلاك عناصر معينة بشكل متكرر.
وكانت إحدى حالات النجاح هي حالة شركة (كابيتال كيترينج) Capital Catering التي تمكنت من إنقاذ أكثر من 400 كيلوغرام من الأطعمة غير المقدمة من الذهاب إلى مكبات النفايات خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة العام الماضي؛ وتم تسليم أكثر من 1000 وجبة للأسر المحرومة، بينما تم تحويل ثلاثة أطنان من بقايا الطعام إلى 500 كيلوغرام من الأسمدة الطبيعية.
قال الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة كابيتال كيترينج أحمد شاكر: "لقد كان العمل مع (مؤسسة نعمة) بمثابة رحلة تحويلية لشركة كابيتال كيترينج".
وفي هذا العام، نجحت الشركة في تحويل ما يزيد على 4000 كيلوغرام من نفايات الطعام من مكبات النفايات وتبرعت بـ 1862 كيلوغراماً، "مع المزيد من المبادرات في طور الإعداد".
وأضاف أنه "بالنسبة لعام 2025، فإننا نضع أهدافاً أعلى من ذلك، بهدف زيادة تأثيرنا بنسبة 30 في المائة على الأقل".
تم إطلاق دليل فعالية "صفر هدر غذائي" خلال قمة الأمن الغذائي العالمي التي أقيمت في العاصمة من 26 إلى 28 نوفمبر. ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية الإمارات 2030 لخفض هدر الغذاء بنسبة 50 في المائة.
يمكن تحميل الدليل عبر الرابط التالي: https://nema.ae/en/Publications
وأشار المؤتمر إلى أن العالم يفقد سنوياً 1.2 مليار طن من الغذاء أثناء مراحل الزراعة والحصاد، وفي الوقت نفسه فإن 30% من الإنتاج الغذائي العالمي يذهب إلى النفايات.