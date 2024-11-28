الإمارات: دليل للحد من هدر الطعام وخفض الخسائر 60%

وخلال الفعاليات التي تنظمها مؤسسة نعمة، يتم توزيع الطعام الصالح للأكل على المحتاجين، بينما يتم جمع بقايا الطعام وتحويلها إلى أسمدة لتجنب إرسالها إلى مكبات النفايات. وقالت إن تغيير السلوك هو الحل الأساسي؛ "الدليل الذي أطلقناه هو نتيجة تعاوننا خلال العامين الماضيين".

من أمثلة التدابير البسيطة التي تؤثر على ممارسات الغذاء توزيع أطباق أصغر في البوفيهات المفتوحة ونشر "الرسائل التحذيرية" - وهي رسائل توضع في أماكن بيع الطعام للتأثير على سلوك المستهلك.

"في بعض الأحيان ترى الناس يكدسون أطباقهم بالطعام في البوفيهات، ويذهب معظمها إلى النفايات."