"الإمارات دبي الوطني" يوقف إصدار حوالات مالية بالعملة الأجنبية في أكتوبر

أبلغ بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عملائه أن البنك سيتوقف عن إصدار بعض الحوالات المالية بالعملة الأجنبية.
وفي بيان صدر يوم السبت، قال البنك إنه سيوقف الخدمة لبعض العملات، اعتبارًا من 18 أكتوبر 2025. وهذا ينطبق على جميع عملاء البنك، حسبما أكدت صحيفة خليج تايمز من أحد ممثلي خدمة العملاء.
آخر موعد لإصدار حوالات الطلب بالعملة الأجنبية المتأثرة هو 17 أكتوبر/تشرين الأول 2025. وأضاف البنك أن حوالات الطلب بالعملة الأجنبية الصادرة في أو قبل 17 أكتوبر/تشرين الأول 2025 "ستظل صالحة وسيتم الالتزام بها حتى انتهاء صلاحية حوالة الطلب".
سيتم إيقاف إصدار المسودة المطلوبة للعملات التالية:
USD (الدولار الأمريكي)
الجنيه الإسترليني (GBP)
CAD (الدولار الكندي)
EUR (اليورو)
الدولار الأسترالي (AUD)
الكرونة السويدية (SEK)
الكرونة النرويجية (NOK)
DKK (كرونة دنماركية)
HKD (دولار هونج كونج)
SGD (الدولار السنغافوري)
CHF (الفرنك السويسري)
JPY (الين الياباني)
وفي الإشعار، أوصى البنك العملاء باتخاذ "الترتيبات اللازمة مسبقًا لتجنب أي اضطراب".
وفي يونيو/حزيران، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني أن العملاء سيضطرون إلى دفع رسوم قدرها 26.25 درهماً إماراتياً (شاملة ضريبة القيمة المضافة) مقابل التحويلات الدولية التي تتم عبر التطبيق أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، بما في ذلك تلك التي تتم من خلال خدمة DirectRemit.
ومع ذلك، ستظل هذه الخدمة مجانية بالنسبة للهند وباكستان ومصر وسريلانكا والفلبين والمملكة المتحدة مع حد أدنى للتحويل يبلغ 100 درهم من خلال التطبيق من خلال خدمات DirectRemit.