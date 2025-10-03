"الإمارات دبي الوطني" يطلق "الإشعار الذكي" للموافقة على التحويلات بدون رسائل نصية

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني أنه سيقدم قريباً طريقة أكثر أماناً وذكاءً وسرعةً للتحقق من صحة المعاملات عبر الإنترنت، لتحل محل نظام الرسائل النصية القصيرة OTP.

وقالت الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها إن العملاء سيكونون قادرين على التحقق من صحة المعاملات عبر الإنترنت حيث سيتلقون إشعارًا على تطبيقهم، والذي سيأخذهم إلى تطبيق البنك ENBD X.

وكما ذكرت صحيفة خليج تايمز في يوليو/تموز، ستتوقف البنوك في الإمارات العربية المتحدة تدريجياً عن إرسال كلمات المرور لمرة واحدة (OTPs) عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني للمعاملات الرقمية.

سيُطبّق هذا التغيير على جميع أنواع التحويلات المالية المحلية والدولية والمعاملات الإلكترونية. بدلاً من استخدام كلمات المرور لمرة واحدة (OTP)، ستعتمد البنوك على المصادقة عبر تطبيقات الهاتف المحمول، باستخدام ميزات التأكيد داخل التطبيق.

يسرنا أن نقدم لكم طريقةً أذكى وأسرع وأكثر أمانًا لمصادقة معاملاتكم الإلكترونية عبر تطبيق ENBD X. سنُفعّل هذه الميزة قريبًا، لتحل محلّ كلمة المرور لمرة واحدة (OTP) عبر الرسائل النصية القصيرة. بمجرد بدء عملية دفع إلكترونية باستخدام بطاقة الخصم أو الائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني، ستتلقى إشعارًا فوريًا على هاتفك يُوجّهك إلى تطبيق ENBD X، وفقًا لبيانٍ صادرٍ عن البنك لعملائه يوم الخميس.

بدلاً من كلمات المرور لمرة واحدة (OTP)، ستتحول البنوك إلى المصادقة عبر تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، باستخدام ميزات التأكيد داخل التطبيق. وصرح خبير الأمن السيبراني، رياض كمال أيوب، قائلاً: "نعتمد تقنيات مصادقة رائدة لتأمين المعاملات، وحماية هويات العملاء، وتوفير تجارب استخدام سلسة".

تعزيز الأمن، والموافقة بشكل أسرع

وفقًا لمسح أجرته شركة LexisNexis Risk Solutions، تتكبد المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة تكلفةً متوسطة قدرها 4.19 درهم إماراتي، أي ما يعادل أربعة أضعاف قيمة المسروقات فعليًا، مقابل كل درهم تُفقده بسبب الاحتيال. تشمل هذه التكاليف الخسائر المالية الناجمة عن الاحتيال، بالإضافة إلى نفقات العمالة الداخلية والخارجية والفوائد والرسوم، بالإضافة إلى النفقات المرتبطة باستبدال أو إعادة توزيع البضائع المفقودة أو المسروقة.

أظهر استطلاع للرأي أجري العام الماضي أن 92% من شركات الإمارات العربية المتحدة أفادت بأن الاحتيال أثر على رضا العملاء.

ويشير خبراء الأمن السيبراني إلى أن طريقة المصادقة عبر الإنترنت الجديدة هذه ستحمي هويات العملاء وتوفر تجارب مستخدم سلسة.

وقال بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي، إن الخدمة الجديدة ستعزز الأمن باستخدام خاصية المرور الذكي والمصادقة البيومترية، والموافقة السريعة على المعاملات مباشرة على التطبيق، ولن يحتاج العملاء إلى إشارة شركة اتصالات محمولة، بل اتصال بالإنترنت.