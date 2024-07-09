"الإمارات دبي الوطني": كشوفات بنكية مختومة رقمياً مجاناً

يقدم بنك الإمارات دبي الوطني لعملائه كشوفات حسابات بنكية مختومة رقمياً، ويمكنهم استخدامها لأغراض مختلفة. كما سيوفر البنك كشوفات حسابات ورقية تقليدية للعملاء الذين يطلبونها.

يُطلب كشف الحساب البنكي المختوم لأغراض متعددة، ولكن بشكل أساسي لطلبات التأشيرة من قبل البعثات الأجنبية في دولة الإمارات. ويعزز كشف الحساب البنكي الجيد فرص الحصول على تأشيرات دخول إلى أوروبا والولايات المتحدة والدول المتقدمة الأخرى.

وقال البنك في بيان لصحيفة خليج تايمز : "قد يختلف قبول كشف حساب بنكي مختوم رقمياً لطلبات التأشيرة اعتماداً على البلد والمؤسسة المحددة. قد تقبل بعض القنصليات والسفارات المستندات المختومة رقمياً، بينما قد لا يزال البعض الآخر يطلب الطوابع الورقية التقليدية. ولتلبية هذه المتطلبات المتنوعة، يلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بتوفير حلول مرنة لعملائنا."