"الإمارات دبي الوطني": كشوفات بنكية مختومة رقمياً مجاناً
هل تقدم طلباً للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة أو منطقة الشنغن أو أي دولة أخرى؟ أو ربما تقدم طلباً للحصول على قرض؟ يمكنك الآن الحصول على كشف حساب بنكي مختوم رقمياً مجاناً.
يقدم بنك الإمارات دبي الوطني لعملائه كشوفات حسابات بنكية مختومة رقمياً، ويمكنهم استخدامها لأغراض مختلفة. كما سيوفر البنك كشوفات حسابات ورقية تقليدية للعملاء الذين يطلبونها.
يُطلب كشف الحساب البنكي المختوم لأغراض متعددة، ولكن بشكل أساسي لطلبات التأشيرة من قبل البعثات الأجنبية في دولة الإمارات. ويعزز كشف الحساب البنكي الجيد فرص الحصول على تأشيرات دخول إلى أوروبا والولايات المتحدة والدول المتقدمة الأخرى.
وقال البنك في بيان لصحيفة خليج تايمز : "قد يختلف قبول كشف حساب بنكي مختوم رقمياً لطلبات التأشيرة اعتماداً على البلد والمؤسسة المحددة. قد تقبل بعض القنصليات والسفارات المستندات المختومة رقمياً، بينما قد لا يزال البعض الآخر يطلب الطوابع الورقية التقليدية. ولتلبية هذه المتطلبات المتنوعة، يلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بتوفير حلول مرنة لعملائنا."
يمكن للعملاء الذين يحتاجون إلى كشف حساب بنكي ورقي مختوم التقدم بطلب من خلال تطبيق البنك أو موقعه الإلكتروني أو مركز الاتصال. سيستلم العملاء كشف الحساب المطلوب عبر البريد السريع خلال يومين مقابل رسوم رمزية.
ويعد البنك الذي يتخذ من دبي مقراً له هو الأول في دولة الإمارات الذي يقدم تسهيلات الأختام الرقمية لعملائه.
ويمكن طلب كشف حساب لمدة ستة أشهر كحد أقصى عبر الموقع الإلكتروني. إذا كان العميل يحتاج إلى كشف حساب مختوم لأكثر من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، فيمكنه زيارة أقرب فرع قبل الساعة 2 ظهراً باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز السفر الخاص به لتحديد الهوية.
ويتم إصدار كشف الحساب المختوم رقمياً خلال 5 أيام عمل وسيتلقى العملاء رسالة نصية قصيرة تحتوي على تفاصيل الطلب على رقم هاتفهم المحمول المسجل لدى البنك.
يمكن للعملاء الوصول إلى كشوفات حساباتهم البنكية المختومة رقمياً في أي زمان وفي أي مكان، مما يلغي الحاجة لزيارة الفرع. سيؤدي ذلك أيضاً إلى إلغاء حاجة العملاء إلى الانتظار في طوابير أمام البنك وتقليل استخدام الورق، وبالتالي تقليل الأثر الكربوني.