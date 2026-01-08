الإمارات: خطوات التأكد من سلامة حليب طفلك بعد سحب منتجات "نستله"

قامت شركة "نستله" طوعاً بسحب دفعات محددة من منتجات حليب الأطفال التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بسبب الاحتمالية المحتملة لوجود مادة "السيريوليد" — وهي مادة سامة. وقد أصدرت دولة الإمارات أمراً بسحب المنتجات المتأثرة وحثت السكان على عدم استخدامها.

وكانت مؤسسة الإمارات للدواء قد قامت يوم الأربعاء بسحب منتجات تشمل: NAN Comfort 1، و NAN Optipro 1، و NAN Supreme Pro 1, 2, 3، و Isomil Ultima 1, 2, 3، بالإضافة إلى Alfamino.2

وجاءت هذه الخطوة بعد أن تبين أن إحدى المواد الخام المستخدمة في الإنتاج تحتوي على آثار من بكتيريا "العصوية الشمعية" (Bacillus cereus)، والتي يمكن أن تنتج سموم "السيريوليد"، مما استدعى اتخاذ إجراءات لحماية صحة وسلامة المستهلكين.

إذا كنت تستخدم حليب أطفال من إنتاج "نستله" لأطفالك، فإليك كيفية التحقق مما إذا كان لديك إحدى الدفعات المتأثرة:

أصدرت شركة "نستله" قائمة بجميع الدفعات التي شملها قرار السحب. يمكنك التحقق مما إذا كانت عبوة المنتج التي تملكها تحمل هذه التفاصيل:

ماذا تفعل إذا كان لديك منتج مشمول بالسحب؟

إذا نظرت إلى رمز الدفعة (Batch Code)، الموجود في قاعدة العبوة المعدنية، ووجدته يطابق أحد الرموز الموجودة في القائمة المذكورة أعلاه، فأنت تملك منتجاً مشمولاً بالسحب.

خطوتك التالية هي التواصل مع "مركز رعاية المستهلك" التابع لشركة "نستله" محلياً، ويمكن العثور على رقم الهاتف على العبوة نفسها. قد يطلب منك المركز إرسال صورة للمنتج ورمز الدفعة حتى تتمكن من استرداد الأموال أو استبدال المنتج.

الدول المتأثرة في المنطقة

تأثرت ثماني دول في المنطقة بعملية السحب هذه. وأصدرت أربع دول في مجلس التعاون الخليجي — الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر — قرارات بسحب المنتجات المتأثرة.

وقالت الشركة إن الدول التالية قد تأثرت بالسحب، مشيرة إلى أن أرقام الدفعات المتأثرة تختلف من دولة لأخرى:

البحرين

مصر

إيران

الكويت

عُمان

قطر

المملكة العربية السعودية 3

الإمارات العربية المتحدة4

وأكدت الشركة أنه حتى الآن، لم يتم تأكيد وقوع أي حالات مرضية مرتبطة بعملية السحب هذه.

