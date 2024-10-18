الإمارات: خريجو جامعة "عليكرة" ينظمون احتفالات منفصلة بيوم المؤسس
بعد أن جلب احتفال يوم السير سيد الموحد في العام الماضي الأمل في تجمع متماسك، انقسم خريجو جامعة عليكرة الإسلامية الهندية (AMU) في الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى، حيث تم التخطيط لبرنامجين منفصلين هذا العام.
هذه الفعاليات، التي تُكرِّم ميلاد مؤسس جامعة عليكرة الإسلامية (AMU)، السير سيد أحمد خان، ستُقام في 19 و26 أكتوبر، مما يعيد إشعال الانقسام الذي طالما عانى منه مجتمع الخريجين.
على مدار سنوات، انقسم خريجو جامعة عليكرة الإسلامية (AMU) في الإمارات، المعروفون باسم "أليغز"، إلى فئتين، كل منهما تنظم فعاليات يوم السير سيد بشكل منفصل. ورغم أن البرنامج الموحد للعام الماضي كان يُعتبر خطوة واعدة نحو الوحدة، إلا أن هذا العام يشهد عودة للاحتفالات المنفصلة.
مع وجود حوالي 5,000 خريج من جامعة عليكرة الإسلامية (AMU) يقيمون في الإمارات، وعدد مماثل في دول مجلس التعاون الخليجي، يُبرز الانقسام المخاوف بشأن التفرقة في وقت يُعتبر وقتاً للتضامن تقليدياً. على الصعيد العالمي، يجتمع خريجو الجامعة في 17 أكتوبر لإحياء ذكرى السير سيد أحمد خان (1817–1898)، الرائد والمربي في القرن التاسع عشر. ومع ذلك، ستشهد الإمارات هذا العام تقسيم عشاء يوم السير سيد السنوي بين حدثين مختلفين، مما يعيد طرح الأسئلة حول وحدة الخريجين.
محمد هارون أكمل، ممثل اللجنة المنظمة لمهرجان خريجي جامعة عجمان، والذي أقيم في فندق هوليداي إنترناشيونال في الشارقة في 19 أكتوبر، قلل من أهمية فكرة الانقسام. وأكد أن مهمتهم تظل موحدة، على الرغم من الأحداث المتعددة.
قال أكرم: "كان السير سيد أحمد خان أسطورة، ورؤيته تتجاوز الزمن والحدود. هدفنا هو الاحتفاء بإرثه، وإذا كانت هناك المزيد من الاحتفالات، فهذا أفضل—كلما زاد العدد، كانت المتعة أكبر. نحن جميعاً نعمل نحو نفس الهدف: تكريم الرجل الذي غيّر مسار التعليم لأجيال من المسلمين في الهند وما بعدها."
ردد عماد مالك، الرئيس التنفيذي لشركة شرف إكستشينج وطالب سابق في جامعة عليكرة الإسلامية (AMU)، أهمية إسهامات السير سيد. وقال: "على مدار أكثر من 200 عام، لم يقترب أي شخص ولو عن بعد من فطنة السير سيد، وبصراحة، نحن بحاجة إلى المزيد من السير سيد لتغيير تعليم مجتمعنا في الهند. لقد أثرت جامعته في حياة لا تحصى، بما في ذلك العديد منا في الإمارات الذين يشغلون الآن مناصب مرموقة."
سيستضيف الحدث الذي سيقام في التاسع عشر من أكتوبر السيد دي إس تشوهان، وهو مسؤول إداري كبير في الحكومة الهندية، ورضوان ساجان، مؤسس مجموعة دانوب، كضيوف شرف. وسيتضمن المساء عرضاً مسرحياً لخريجي نادي الدراما بجامعة أحمد مودي وكوميديا ارتجالية لرحمن خان.
سيتم تنظيم الحدث في 26 أكتوبر في منتجع كورال بيتش في الشارقة من قبل السيد قطب الرحمن من رابطة خريجي جامعة عليكرة الإسلامية في الإمارات العربية المتحدة، وسيستضيف الدكتورة نعيمة خاتون، نائب رئيس جامعة عليكرة الإسلامية، كضيفة شرف.
أيد رحمن فكرة تنظيم حدثين، مشيراً إلى العدد الكبير من الخريجين في الإمارات. وقال: "نظراً لعدد الأليغز الموجودين هنا، فإن تنظيم حدثين أمر جيد. حتى في عليكرة، لا يُقام حدث مركزي. إذا كان أي شخص مشغولاً في وقت أحد الأحداث، يمكنه حضور الآخر والعكس ."
ومع ذلك، يشعر العديد من الخريجين القدامى أن يوم المؤسس ينبغي أن يُحتفل به دائماً تحت راية واحدة. قال أحد الأعضاء الخريجين، الذي فضَّل عدم الكشف عن هويته: "إن تنظيم حدثين يتسبب فقط في الانقسامات ويتعارض مع المبادئ الأساسية للوحدة والأخوة التي كان يمثلها السير سيد أحمد خان." وأشار إلى أنه ابتعد عن الفعاليات السابقة لتجنب الارتباط بأي مجموعة معينة.
يُعتبر سيد أحمد تقوي بن سيد محمد متقي، المعروف بشكل أكبر بالسير سيد أحمد خان، رائد التعليم الحديث للمسلمين في الهند. في عام 1875، أسس مدرسة أصبحت لاحقاً جامعة عليكرة الإسلامية المرموقة. تقع الجامعة في عليكرة، الهند، وتضم الآن حوالي 30,000 طالب، مستمرةً في التأثير على حياة الكثيرين حول العالم، بما في ذلك العديد من خريجيها في الإمارات.