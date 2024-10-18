الإمارات: خريجو جامعة "عليكرة" ينظمون احتفالات منفصلة بيوم المؤسس

هذه الفعاليات، التي تُكرِّم ميلاد مؤسس جامعة عليكرة الإسلامية (AMU)، السير سيد أحمد خان، ستُقام في 19 و26 أكتوبر، مما يعيد إشعال الانقسام الذي طالما عانى منه مجتمع الخريجين.

على مدار سنوات، انقسم خريجو جامعة عليكرة الإسلامية (AMU) في الإمارات، المعروفون باسم "أليغز"، إلى فئتين، كل منهما تنظم فعاليات يوم السير سيد بشكل منفصل. ورغم أن البرنامج الموحد للعام الماضي كان يُعتبر خطوة واعدة نحو الوحدة، إلا أن هذا العام يشهد عودة للاحتفالات المنفصلة.

مع وجود حوالي 5,000 خريج من جامعة عليكرة الإسلامية (AMU) يقيمون في الإمارات، وعدد مماثل في دول مجلس التعاون الخليجي، يُبرز الانقسام المخاوف بشأن التفرقة في وقت يُعتبر وقتاً للتضامن تقليدياً. على الصعيد العالمي، يجتمع خريجو الجامعة في 17 أكتوبر لإحياء ذكرى السير سيد أحمد خان (1817–1898)، الرائد والمربي في القرن التاسع عشر. ومع ذلك، ستشهد الإمارات هذا العام تقسيم عشاء يوم السير سيد السنوي بين حدثين مختلفين، مما يعيد طرح الأسئلة حول وحدة الخريجين.

محمد هارون أكمل، ممثل اللجنة المنظمة لمهرجان خريجي جامعة عجمان، والذي أقيم في فندق هوليداي إنترناشيونال في الشارقة في 19 أكتوبر، قلل من أهمية فكرة الانقسام. وأكد أن مهمتهم تظل موحدة، على الرغم من الأحداث المتعددة.