الإمارات: خروج الطفلة الخامسة من المستشفى بعد فاجعة إخوتها

غادرت الطفلة الخامسة لزوجين تعرضا لحادث تصادم مروع يوم السبت الماضي المستشفى. ووفقاً لأحد الأخصائيين الاجتماعيين، فإن الطفلة البالغة من العمر 10 سنوات قد تعافت من إصاباتها وهي تقيم حالياً مع أحد أقاربها في أبوظبي. ويأتي هذا بعد يوم واحد فقط من دفن إخوتها الأربعة في مقبرة القصيص عقب صلاة جنازة سادتها مشاعر الحزن والأسى.

وقال الأخصائي الاجتماعي: "الطفلة تعافت تماماً من الناحية الجسدية. أما الأم فلا تزال في المستشفى، حيث خضعت لعملية جراحية يوم الأربعاء أيضاً لعلاج إصاباتها. وقد خرج الأب من المستشفى لكنه لا يزال يقضي وقته هناك بجانب زوجته".

وكان الأب قد طلب الخروج من المستشفى يوم الثلاثاء ليتمكن من حضور صلاة الجنازة على أبنائه الأربعة والمشاركة في مراسم الدفن. وقد وصل من أبوظبي وحضر الصلاة مع مئات المصلين وهو جالس على كرسي متحرك.

مراسم العزاء

ستقيم العائلة يوم الخميس مجلس عزاء تقليدياً في مسجد الورقاء الكبير بدبي لأطفالهم الأربعة؛ حيث ستُقام الفترة الصباحية بين الساعة 10 صباحاً و12 ظهراً، والفترة المسائية بين الساعة 4 عصراً و7 مساءً.

تفاصيل الحادث

في يوم السبت الموافق 3 يناير 2026، تعرضت العائلة لحادث سير بالقرب من منطقة "غنتوت" أثناء عودتهم إلى منزلهم في دبي بعد زيارة لمهرجان ليوا. وأسفر الحادث، الذي وقع في تمام الساعة 4 صباحاً تقريباً، عن وفاة ثلاثة أطفال — تبلغ أعمارهم 14 و12 و5 سنوات — بالإضافة إلى المساعدة المنزلية في موقع الحادث مباشرة. ولاحقاً، فارق الطفل الرابع، البالغ من العمر 7 سنوات، الحياة متأثراً بإصاباته في المستشفى.

تعاطف ودعم

قالت إحدى صديقات العائلة لصحيفة "خليج تايمز" إنهم ممتنون للتعاطف الكبير الذي أبدته حكومات دولة الإمارات في مواجهة هذه المأساة. وأضافت: "في كل خطوة، تلقينا أقصى درجات التعاطف والدعم، سواء كان ذلك في تقديم العلاج، أو تجهيز الأوراق الرسمية، أو تلبية رغبات العائلة. إن اللطف الذي أظهرته لنا مختلف الدوائر الحكومية هو أمر سنتذكره دائماً بامتنان".

وبشكل عام، ينص قانون دولة الإمارات على دفن المقيمين في الإمارة التي صدرت منها تأشيراتهم. ورغم أن العائلة تحمل تأشيرات من إمارة رأس الخيمة، فقد مُنحوا إذناً خاصاً لدفن الأطفال الأربعة في مقبرة بدبي.

وأضاف الأخصائي الاجتماعي أن مسؤولي شرطة دبي كانوا على تواصل مستمر معه لدعم العائلة، وقال: "بقي بعض المسؤولين مستيقظين حتى الساعة الثانية صباحاً للتأكد من إنجاز جميع المعاملات الورقية وتسريع إجراءات الدفن. كما كانوا يتواصلون معي للاطمئنان على حالة الأسرة ومعرفة ما إذا كانوا بحاجة إلى أي نوع من الدعم أو المساعدة".

يُذكر أنه تم إبلاغ الأم بوفاة أطفالها الأربعة قبل ساعات قليلة من الجنازة يوم الثلاثاء. وتمت تلبية طلبها برؤية الأطفال للمرة الأخيرة، حيث نُقلت الجثامين إلى المستشفى بعد غسلها وتكفينها في المشرحة المركزية بأبوظبي لوداعهم.