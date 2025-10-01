الإمارات: خدمات التأشيرة الأمريكية غير متأثرة بالإغلاق الحكومي

خلال فترة الإغلاق، قد يؤدي تقليص عدد الموظفين والموارد إلى تقليل مراقبة وصيانة الأنظمة الحيوية، مما قد يزيد من نقاط الضعف. إضافةً إلى ذلك، قد تتعطل عمليات الأمن السيبراني، مما يزيد من صعوبة الاستجابة للتهديدات أو الاختراقات بفعالية.