الإمارات: خدمات التأشيرة الأمريكية غير متأثرة بالإغلاق الحكومي

في أعقاب إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء (الساعة 8 صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة)، أصدرت البعثات الأمريكية في العديد من المدن الرئيسية في جميع أنحاء العالم نصائح بشأن خفض العمليات العادية "بسبب انتهاء الاعتمادات".
تشمل الأنشطة المتأثرة التحديثات المنتظمة على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك X وفيسبوك وإنستغرام. وأكدت البعثات الأمريكية في الوقت الحالي أن "خدمات جوازات السفر والتأشيرات المجدولة في السفارات والقنصليات الأمريكية ستستمر خلال فترة انتهاء المخصصات، حسب ما تسمح به الظروف".
"بسبب انقطاع الاعتمادات، لن يتم تحديث هذا الحساب X بانتظام حتى استئناف العمليات الكاملة، باستثناء معلومات السلامة والأمن العاجلة"، هذا ما نشرته البعثة الأمريكية لدى الإمارات العربية المتحدة على X يوم الأربعاء.
كما نشر مكتب الشؤون القنصلية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية على موقعه الإلكتروني يوم الأربعاء: "ستستمر العمليات القنصلية محليًا وخارجيًا، بما في ذلك خدمات جوازات السفر والتأشيرات ومساعدة المواطنين الأمريكيين في الخارج، خلال فترة انقطاع التمويل الحكومي. وسيتم تعليق بعض الدعم المحلي للعمليات القنصلية".
ستستمر خدمات جوازات السفر والتأشيرات المجدولة في الولايات المتحدة وفي سفارات وقنصليات الولايات المتحدة في الخارج خلال فترة انتهاء المخصصات، حسب ما تسمح به الظروف. ولن نُحدّث هذا البيان حتى استئناف العمليات بكامل طاقتها، باستثناء معلومات السلامة والأمن العاجلة. لمزيد من المعلومات حول خدماتنا وحالة العمل، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني http://travel.state.gov.
وتم استخدام نفس الرسالة واللغة من قبل البعثات الأميركية الأخرى في الرياض ونيودلهي ومانيلا وغيرها من المدن الرئيسية.
يأتي الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية - وهو الأول منذ أواخر عام 2018 - بعد فشل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والكونجرس الأمريكي في كسر الجمود في الميزانية الذي كان يتوقف على مطالب بتمويل الرعاية الصحية.
استمر الإغلاق السابق لمدة 35 يومًا وأثر على العديد من الإدارات والوكالات الفيدرالية، بالإضافة إلى آلاف الموظفين في الحكومة الأمريكية.
وقال شاي زمانيان، المحامي الأمريكي المقيم في دبي والمدير القانوني للمركز القانوني الأمريكي، لصحيفة خليج تايمز : "لقد حدث الإغلاق بسبب الصراع الحزبي، الذي تغذيته نفوذ ترامب الذي تفوق على الحكم، وهي لعبة قوة متخفية في شكل نقاش مالي.
في السياسة، تُعرف سياسة حافة الهاوية باتباع سياسة خطيرة تصل إلى حد الكارثة. أمضى ترامب الأشهر التسعة الماضية في تقليص حجم الحكومة الوطنية بشكل جذري، وأشار إلى أن المأزق الحالي قد يمنحه فرصة لإجراء المزيد من عمليات تسريح الموظفين. وصرح للصحفيين في المكتب البيضاوي: "سنقوم بتسريح الكثير من الأشخاص الذين سيتأثرون بشدة. وهم ديمقراطيون، وسيظلون ديمقراطيين".
أشار زمانيان إلى أنه "عندما تغلق واشنطن أبوابها، يلاحظ العالم ذلك. في الإمارات العربية المتحدة، حيث الاستقرار بالغ الأهمية، يُبرز هذا الخلل التناقض بين الجمود السياسي الأمريكي ومطالبة المنطقة بالاستمرارية".
في هذه الأثناء، حذر خبير الأمن السيبراني رايد كمال أيوب من أن "إغلاق الحكومة الأميركية قد يشكل مخاطر على الأمن السيبراني".
خلال فترة الإغلاق، قد يؤدي تقليص عدد الموظفين والموارد إلى تقليل مراقبة وصيانة الأنظمة الحيوية، مما قد يزيد من نقاط الضعف. إضافةً إلى ذلك، قد تتعطل عمليات الأمن السيبراني، مما يزيد من صعوبة الاستجابة للتهديدات أو الاختراقات بفعالية.
مع قلة الموارد المخصصة للأمن السيبراني، قد لا تتمكن الوكالات من مواجهة التحديات الأمنية المستمرة أو تحديثها، مما قد يُعرّض البيانات والأنظمة الحساسة للهجمات. وبشكل عام، قد يُؤدي إغلاق الحكومة إلى خلق بيئة أكثر عرضة للتهديدات السيبرانية، كما أوضح.
ومع ذلك، أعرب أيوب، الذي يشغل أيضًا منصب المدير العام لمجموعة راياد التي تعمل في مجال برامج الهجرة الاستثمارية والمواطنة بالترشيح، عن تفاؤله بأن "خدمات جوازات السفر والتأشيرة الأمريكية المقررة سوف تستمر خلال فترة انقطاع الاعتمادات حسبما يسمح الوضع".
صرحت وزارة الخارجية الأمريكية بأن المرافق "ستظل مفتوحة طالما أن هناك رسومًا كافية لدعم العمليات. قد لا يتم تحديث المواقع الإلكترونية. في الإمارات العربية المتحدة، تعمل خدمات التأشيرات وجوازات السفر بكامل طاقتها، ولم تحدث أي انقطاعات".