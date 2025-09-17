الإمارات: خبراء الصناعة: "المخاطر تتزايد"مع تأخر تحقيق صافي الصفر من الإنبعاثات

قال مسؤولون تنفيذيون في الصناعة يوم الأربعاء إن تحقيق صافي الصفر بحلول عام 2050 هو النموذج الاقتصادي الجديد وأن التأخير كل عام يجعل الطريق أكثر تحديًا.
قال يوجين ماين، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة تريستار، خلال مؤتمر "رحلة نحو الصفر - الإمارات العربية المتحدة 2025": "إن هدف الصفر الصافي ليس مجرد هدف مناخي، بل هو نموذج اقتصادي جديد. يتعلق الأمر بإعادة تصميم صناعاتنا وأنظمة الطاقة وأنماط الاستهلاك لدينا لتتماشى مع حدود كوكبنا. إن تحقيق الصفر الصافي يعني إحداث تحول عالمي في كيفية تشغيل اقتصاداتنا، ونقل الأشخاص والبضائع، وبناء المدن، وتعزيز النمو".
يُنظّم المؤتمر، الذي تُعدّ أول صحيفة يومية ناطقة بالإنجليزية في الإمارات العربية المتحدة، صحيفة "خليج تايمز" ، وهو تجمّع رائد للعمل المناخي، ويحضره كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص من مختلف مناحي الحياة. وقد قدّم المؤتمر في دورته الرابعة رؤىً قيّمة حول مختلف جوانب الإطار التنظيمي، والتمويل الأخضر، والامتثال لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
ألقى تيد كيمب، كبير مسؤولي المحتوى في صحيفة خليج تايمز ، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر.
إن هدف الوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050 هو مبادرة عالمية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 بموجب اتفاق باريس، الذي يدعو البلدان إلى إعداد استراتيجيات طويلة الأجل للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة.
يقول ماين خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر: "يُخبرنا العلم أنه يجب علينا خفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام ٢٠٣٠ والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام ٢٠٥٠. كل عام من التأخير يزيد من صعوبة الطريق ويزيد من المخاطر. يمكن للحكومات وضع الأطر، ولكن على الشركات أن تُمكّن هذا التحول. يتحكم القطاع الخاص في تدفقات رأس المال، وخطوط الأنابيب التكنولوجية، وسلاسل التوريد التي ستحدد نجاحنا. هذا التحول لا يتعلق بالتضحية، بل بالفرصة".
قال مؤسس ورئيس مجموعة تريستار التنفيذي: "إن تحقيق صافي الصفر هو وعدٌ ندين به للأجيال القادمة. نحن هنا لأن الاحتباس الحراري لم يعد مشكلةً مستقبلية، بل أصبح واقعًا نعيشه اليوم. موجات الحر القياسية، والفيضانات غير المسبوقة، وحرائق الغابات، وارتفاع منسوب مياه البحار، كلها علاماتٌ جليةٌ على كوكبٍ يعاني من ضغوط".
ونقلاً عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حذر غوتيريش من أن العالم "على الطريق السريع نحو جحيم المناخ مع استمرار أقدامنا على دواسة الوقود".
كما حذّر من أن الطاقة النظيفة أصبحت الآن أرخص مصدر للطاقة الجديدة في معظم أنحاء العالم. وأضاف ماين: "يشهد التنقل الكهربائي طفرةً هائلة. وتنتقل تقنيات الوقود الهيدروجيني الأخضر المستدام واحتجاز الكربون من الوعود إلى الممارسات العملية. في الوقت نفسه، يطالب المستثمرون والعملاء والموظفون جميعًا بمسؤولية أكبر تجاه المناخ. فالشركات التي تُبادر لن تنجو من هذه المرحلة الانتقالية فحسب، بل ستُحدد معالم أسواق المستقبل".
وأعرب عن اعتقاده بأن الإبداع البشري والتعاون يمكن أن يرسم مسارًا مختلفًا.
لسنا هنا لليأس. علينا أن نُذكّر أنفسنا، كما يُقال، بأننا لا نرث الأرض من أجدادنا، بل نستعيرها من أبنائنا. المسؤولية جسيمة، والفرصة كذلك.
أكد ماين أنه لا يمكن لأي جهة منفردة تحقيق صافي صفر انبعاثات بمعزل عن غيرها. وأضاف: "هذا تحدٍّ منهجي، ويتطلب تعاونًا منهجيًا. يجب على الحكومات تقديم إشارات سياساتية واضحة، وعلى القطاع الصناعي الابتكار، وعلى المؤسسات المالية حشد رأس المال على نطاق واسع، وعلى المجتمع المدني محاسبتنا. إن الشراكات مثل الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وتحالف رواد الأعمال، والتحالفات المناخية الإقليمية دليل على أنه عندما تتكاتف القطاعات، يتحقق تقدم حقيقي. ما نحتاجه الآن هو مضاعفة هذه الشراكات، وتسريع وتيرة العمل، وتوسيع نطاقها عبر الحدود والقطاعات مع تقدمنا".
أكد على أن الانتقال إلى صافي انبعاثات صفرية يجب أن يكون عادلاً وشاملاً. وقال ماين: "يجب أن نضمن إعادة تأهيل العاملين في الصناعات كثيفة الكربون، وأن تتاح للدول النامية إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا والتمويل، وأن يتقاسم الجميع فوائد الاقتصاد الأخضر. إن عالمًا صافيًا صفريًا يتخلف فيه الملايين عن الركب ليس عالمًا مستدامًا اليوم".
وفي كلمته الترحيبية، قال تيد كيمب إن المؤتمر يقام في لحظة حاسمة حيث انتقلت الاستدامة من الطموحات إلى التوقعات.
لم يعد هدف "صافي الصفر" حديثاً للغد، بل هو مسؤولية الحاضر. كل خيار نتخذه، بدءاً من كيفية نقل البضائع وبناء المدن، وصولاً إلى كيفية الحفاظ على المياه والاستثمار في الطاقة، يُشكل مستقبل الأجيال القادمة.