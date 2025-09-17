الإمارات: خبراء الصناعة: "المخاطر تتزايد"مع تأخر تحقيق صافي الصفر من الإنبعاثات

أكد ماين أنه لا يمكن لأي جهة منفردة تحقيق صافي صفر انبعاثات بمعزل عن غيرها. وأضاف: "هذا تحدٍّ منهجي، ويتطلب تعاونًا منهجيًا. يجب على الحكومات تقديم إشارات سياساتية واضحة، وعلى القطاع الصناعي الابتكار، وعلى المؤسسات المالية حشد رأس المال على نطاق واسع، وعلى المجتمع المدني محاسبتنا. إن الشراكات مثل الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وتحالف رواد الأعمال، والتحالفات المناخية الإقليمية دليل على أنه عندما تتكاتف القطاعات، يتحقق تقدم حقيقي. ما نحتاجه الآن هو مضاعفة هذه الشراكات، وتسريع وتيرة العمل، وتوسيع نطاقها عبر الحدود والقطاعات مع تقدمنا".