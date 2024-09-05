الإمارات: حملة مكافحة الإنفلونزا الموسمية الإثنين المقبل
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن انطلاق الحملة الوطنية السنوية للتوعية بالإنفلونزا في الإمارات يوم الاثنين، التاسع من سبتمبر.
وتهدف الحملة الموسمية إلى حث السكان لتلقي تطعيم الإنفلونزا، كما ستزود العاملين في المجال الطبي بأحدث ممارسات الوقاية الدولية وتوسيع نطاق تغطية اللقاح للفئات المستهدفة.
وسوف يستهدف البرنامج جميع فئات السكان، بما في ذلك المواطنين والمقيمين وموظفي الحكومة والقطاع الخاص والعاملين في مجال الرعاية الصحية، مع التركيز بشكل خاص على الأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا الشديدة من كبار السن والنساء الحوامل والأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة.
ويبدأ موسم الإنفلونزا في الإمارات عادة في شهر أكتوبر، وتساعد حملة التطعيم الحالية في الحفاظ على سلامة الجميع خلال فصل الشتاء. ورغم أن لقاح الإنفلونزا قد لا يوفر حماية بنسبة 100% إلا أنه يقلل بشكل كبير من شدة المرض في حالة الإصابة به.
وتنطلق المبادرة بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ومركز أبوظبي للصحة العامة ودائرة الصحة أبوظبي وهيئة الصحة بدبي ودبي الصحية.
الحد من انتشار الفيروس
وتأتي حملة الإنفلونزا السنوية التي تنظمها وزارة الصحة ووقاية المجتمع في إطار استراتيجية وطنية لتحصين المجتمع والحفاظ على الصحة العامة، وتهدف إلى تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار الفيروس وتوعية الجمهور بأسباب وأعراض وطرق الوقاية من الإنفلونزا.
وفي يوليو من هذا العام، أفاد الأطباء أنهم لاحظوا استمرار انتشار الأنفلونزا في الصيف، وهي ظاهرة يرون أنها تعود إلى أنماط الطقس المتغيرة والسفر الدولي وتدفق السياح.
وشدد مختصو المجال الطبي أيضاً على أهمية تلقي الطلاب للقاح الإنفلونزا قبل العودة إلى المدرسة بعد العطلة الصيفية.
وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن الأنفلونزا الموسمية هي عدوى تنفسية حادة تسببها فيروسات الأنفلونزا. وفي حين أن هذه الفيروسات منتشرة عالمياً ويتعافى معظم الناس منها دون علاج، فإن الأنفلونزا تنتشر بسهولة من خلال السعال أو العطس، ويظل التطعيم هو الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من المرض والحد من انتقاله.