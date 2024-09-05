الإمارات: حملة مكافحة الإنفلونزا الموسمية الإثنين المقبل

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن الأنفلونزا الموسمية هي عدوى تنفسية حادة تسببها فيروسات الأنفلونزا. وفي حين أن هذه الفيروسات منتشرة عالمياً ويتعافى معظم الناس منها دون علاج، فإن الأنفلونزا تنتشر بسهولة من خلال السعال أو العطس، ويظل التطعيم هو الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من المرض والحد من انتقاله.