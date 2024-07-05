الإمارات : حملة ضد الجرائم الإلكترونية ..اعتقالات وتفكيك عصابات احتيال
كشف تحقيق أجرته صحيفة "خليج تايمز" على مدى ثلاثة أشهر عن الهيكل المعقد لعصابات الجرائم الإلكترونية الدولية التي نجحت السلطات الإماراتية في تفكيكها، مما أدى إلى اعتقال مئات الأفراد الأسبوع الماضي.
وكانت العصابات قد شكلت فرقاً متخصصة لعمليات الاحتيال المختلفة، وقامت بتوظيف مئات الأفراد من جنوب آسيا الذين يجيدون استخدام الكمبيوتر، من خلال إعلانات الوظائف على وسائل التواصل الاجتماعي.
التعيينات
وأظهرت إعلانات الوظائف التي اكتشفتها صحيفة خليج تايمز أن الأفراد الذي تم تعيينهم كانوا مطالبين بأن تكون لديهم سرعة طباعة لا تقل عن 25 كلمة في الدقيقة وأن يكون لديهم تأشيرة خاصة بهم. وتتراوح الرواتب المعلن عنها من 2500 درهم إلى 3000 درهم، مع حوافز إضافية بقيمة 500 درهم عند تلبية متطلبات مؤشرات الأداء الرئيسية بالإضافة للعمولات والمزايا الأخرى. كما تضمنت عروض الوظائف وجبات الطعام والإقامة.
التدريب وبدأ العمل
وبمجرد وصولهم إلى دولة الإمارات، تم تدريب الأفراد وتوزيعهم على أربع فئات رئيسية بناءً على مهاراتهم:
1. موظفو الاستقبال
كان موظفو الاستقبال أو المبتدئون مسؤولين عن تنفيذ عمليات الاحتيال القائمة على المهام، والتي تطلبت منهم إرسال رسائل من أرقام من الخارج على تطبيق واتساب، متظاهرين بأنهم ممثلون لشركة. وعرضوا على المتلقين الفرصة لكسب دخل يومي عبر العمل من المنزل. كما قاموا أيضاً بتنفيذ عمليات الاحتيال الخاصة بتسليم الطرود المعروفة باسم "التصيد الاحتيالي". استهدفت هذه الرسائل العملاء بنصوص تنتحل صفة مؤسسات موثوقة مثل بريد الإمارات. غالباً ما تحتوي الرسائل على روابط لمواقع ويب احتيالية تحاكي المواقع المشروعة، وتطلب من الضحايا إدخال معلومات شخصية ومالية.
2. المطورون
قام المطورون بإقناع الأشخاص بالانضمام إلى مجموعات واتساب أو قنوات تيليجرام بوعود بنصائح حول التداول عبر الإنترنت. وقاموا بخداعهم لتثبيت تطبيقات تداول محددة، والتسجيل، وبدء التداول في الأسهم بناءً على توصيات المحتالين.
تم عرض أرباح وهمية في المحفظة الرقمية. عندما حاول الأشخاص سحب "أرباحهم"، قيل لهم إنهم بحاجة للوصول إلى مبلغ معين قبل السحب. ونظراً لثقتهم في ذلك كسياسة للشركة، استمر الضحايا في الاستثمار بناءً على تعليمات المحتالين.
3. المعلمون
قام المعلمون بإدارة عمليات الاحتيال الرومانسية وعمليات احتيال العملات المشفرة التي يطلق عليها "ذبح الخنازير" باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة وواتساب والرسائل النصية. غالباً ما يبدؤون الحديث بالتظاهر أنهم قاموا بالتواصل مع الشخص الخطأ ولكنهم يستمرون في الحديث بعد ذلك حتى بعد أن يتم تصحيحهم. وبمرور الوقت، يعملون على كسب ثقة ضحاياهم واستدراجهم للاستثمار والتداول في العملات المشفرة عن طريق تقديم نصائح في المجال. ويتم إقناع الضحايا بتحميل تطبيق أو زيارة موقع ويب يتحكم فيه المحتالون سراً.
4. القتلة
وفي أعلى الهرم يوجد "القتلة". وهم من يتصلون بالناس ويتهمونهم بممارسة أنشطة غير قانونية، ثم ينتحلون صفة ضباط شرطة في مكالمات الفيديو لتنفيذ "اعتقالات رقمية" وهمية. وكانوا يرتدون زي الشرطة، ويطالبون بالمال لإغلاق القضايا، وغالبا ما يستخدمون التهديدات لضمان الامتثال لأوامرهم. كما استدرج "القتلة" الضحايا بتطبيقات القروض الفورية التي تحصد البيانات الشخصية بهدف للابتزاز.
ووصفت امرأة آسيوية عملت في مجمع إلكتروني قبل أن تترك العمل في وقت سابق من هذا العام كيف كانت تعيش في سكن مزدحم مع سبع فتيات أخريات وتواجه قواعد صارمة وغرامات لعدم بدء العمل في الوقت المحدد، أو أخذ فترات راحة طويلة، أو الفشل في تحقيق الأهداف.
قالت: "كان المبنى مكوناً من 12 طابقاً. كنا نعيش في الطابق السابع، بينما كان مكان عملنا في الطابق التاسع. كان المكان أشبه بسجن مع حراس يراقبون المخارج. تمت مصادرة جواز سفري، واحتجز أصحاب العمل هاتفي من الساعة 7:30 صباحاً حتى 8:30 مساءً."
خلال هذا الوقت، كانت تنتحل شخصية ممثل لشركة مزعومة مقرها مومباي تتعامل في العملات المشفرة.
"لم يكن يُسمح لأحد بالخروج من المبنى. كانت وجباتنا تُقدم في مركز الاتصال. وكان الإفطار عبارة عن خبز مع الشاي فقط. وفي بعض الأحيان، إذا نجحت عمليات الاحتيال، كانوا يضيفون بعض الزبدة. وكان الغداء في الظهيرة، والعشاء في الخامسة مساءً. وكان يتكون عادةً من وجبة الدال المخففة جداً بالماء والخبز والمعكرونة والحمص والسلطة".
ووصفت جدول العمل بأنها كانت تجلس خلف أجهزة الكمبيوتر لمدة 13 ساعة متواصلة، لمدة 30 يوماً.
وأوضحت: "لم أر السماء لأسابيع. كل يوم، كان كل واحد منا يجري ما بين 700 إلى 800 مكالمة، تم تسجيلها كلها، مع مراقبة العديد منها بشكل عشوائي من قبل موظفينا". "في اللحظة التي أنتهي فيها من مكالمة واحدة، تظهر أخرى على برنامج الاتصال."
كان الثمن العاطفي الذي تكبدته نتيجة لعملها كبيراً جداً. "لقد صادفت مختلف أنواع الضحايا، منهم المتقاعدين ومنهم الشباب الذين هم في بداية حياتهم المهنية. لقد كان خداعهم يثقل كاهلي، مما جعلني غير قادرة على النوم."
وتواصلت صحيفة الخليج تايمز مع أربعة من هؤلاء الضحايا في شرق آسيا. واعترف كل منهم بخسارة مبلغ يتراوح بين 5000 و50000 درهم.
وقالت المرأة أنها عندما حاولت ترك العمل، عرض عليها أصحاب العمل ترقيتها إلى منصب "مطورة" لكنها رفضت. وأضافت: "أطلقوا سراحي بعد خصم مبالغ كبيرة من راتبي مقابل استخدام الكمبيوتر وقاموا بفرض غرامة عليّ لعدم وضعي لرمز الإبهام التعبيري على الشاشة للتهنئة في كل مرة يحقق فيها مركزهم مليون درهم في اليوم، وهو ما كان يحدث كثيراً."
وروت امرأة أخرى كيف كانت أصوات التصفيق والهتاف المسجلة مسبقاً تتردد في أرجاء الغرفة كلما حققوا صيداً كبيراً. وجاء في رسالة من مدير خدمة الرسائل الداخلية: "تهانينا للعميل فيجاي على إيداع مبلغ 500 ألف يوان (حوالي 252600 درهم)، تصفيق". وحظيت الرسالة بـ 42 علامة إعجاباً و3 من التصفيق.
وشاركتنا رسالة أخرى لوصف الضغط الشديد من الإدارة: "يا جماعة، عليكم التأقلم بأفضل حالة. أتفهم أن الجميع واجهوا صعوبة في التحرك بالأمس وأن الجميع متعبون للغاية. إذا تمكن الجميع من إعطائي تقريراً مرضياً اليوم، فسيتم إلغاء ساعات العمل الإضافية للجميع اليوم. يمكن للجميع العودة مبكراً للراحة والعمل بجد لتحقيق أهدافهم الخاصة."
كما تضمنت الرسائل تهديدات مثل: "لا يُسمح لأحد مشاركة أي معلومات مع أي شخص خارج هذا الفريق دون إذن، وسيتم تغريم المخالفين بمبلغ 1000 درهم".
وصدرت أوامر للموظفين بالاستفادة القصوى من البيانات الشخصية للعملاء. "كان موظفونا يذكروننا دائماً بالمبلغ الذي دفعوه لشراء البيانات وكيف يتعين علينا الاستفادة منها بأقصى ما يمكن. وتم إرسال منشور تحذيري من قبل مسؤول المجموعة، وكان النص: "نحذركم من أن يهمل أي شخص، في أي منصب، عملائه أو يهدر موارد الشركة. أنت هنا لكسب المال، وليس لقضاء إجازة." وأضاف: "يتم كسب كل العملاء بعد جهد جهيد، وإذا وجد أن أي شخص يهدر أو يهمل العملاء، فسيتم فصله بدون أجر."
حذر المسؤول قائلاً "سأطردك من العمل دون أجر. لا تقدم لي أي أعذار. أنا أراقب عملك وسلوكك كل يوم."
كان لقاء هؤلاء النساء أمراً صعباً، حيث كن بحاجة إلى تصريح خروج لمغادرة المبنى الذي يعملن فيه، والذي لم يتم منحه إلا بعد تحقيق حصة يومية قدرها 12 عميلاً. وتمكنت صحيفة الخليج تايمز من مقابلة بعضهن في وقت متأخر من الليل، بعد استيفاء الحصة المطلوبة. في مارس، التقينا بواحدة من هؤلاء النساء، وقالت: "أريد الهروب ولكن جواز سفري محتجز لدى أصحاب العمل". "أنا قلقة أيضاً على زملائي في السكن؛ إذا لم أعود، فسوف سيتم استهدافهم."
وفي إطار حملة أمنية واسعة النطاق استمرت طوال الليل، تم مداهمة عدد من المواقع الإلكترونية في يوم الأربعاء الماضي، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أدوار المعتقلين، وسيتم إحالة المتورطين إلى النيابة العامة.