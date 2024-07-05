الإمارات : حملة ضد الجرائم الإلكترونية ..اعتقالات وتفكيك عصابات احتيال

وأوضحت: "لم أر السماء لأسابيع. كل يوم، كان كل واحد منا يجري ما بين 700 إلى 800 مكالمة، تم تسجيلها كلها، مع مراقبة العديد منها بشكل عشوائي من قبل موظفينا". "في اللحظة التي أنتهي فيها من مكالمة واحدة، تظهر أخرى على برنامج الاتصال."