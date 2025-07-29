الإمارات: حكومة بلا بيروقراطية بالذكاء الاصطناعي وملاحظات المتعاملين

الانتظار أقل، وتقديم عدد أقل من المستندات، واستكمال الخدمات بخطوات أقل: هذه هي التغييرات الرئيسية التي يمكن للمقيمين توقعها مع انتقال الحكومة إلى المرحلة التالية من برنامجها الخالي من البيروقراطية، والذي يعتمد الآن على الذكاء الاصطناعي التوليدي وردود الفعل المباشرة من العملاء.

ويقول المسؤولون إن الهدف هو القضاء على الاحتكاك الرقمي، وتبسيط الإجراءات، وتصميم الخدمات حول تجارب المستخدم الفعلية بدلاً من العمليات الداخلية.

وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وفاطمة يوسف النقبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، لصحيفة "خليج تايمز" : "العملاء هم المحرك الرئيسي للتحسين. ونستخدم ملاحظاتهم لتقليص الخطوات غير الضرورية، والتخلص من الموافقات المكررة، وتحسين الكفاءة".

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وفي إطار إطلاق وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة للمرحلة الثانية من برنامج "التخلص من البيروقراطية الحكومية"، والذي يعتمد على آراء المتعاملين المباشرة والذكاء الاصطناعي المُولّد لتبسيط الخدمات الحكومية. تهدف هذه المبادرة إلى تقليل أوقات الانتظار، وتقليل المعاملات الورقية، والتخلص من الإجراءات غير الضرورية.

وفي إطار المرحلة الجديدة، أنشأت الوزارة "مجلس العملاء" لتحديد التحديات الواقعية التي يواجهها المستخدمون وتطوير حلول عملية بناءً على تجاربهم.

في المرحلة الثانية، ينتقل التركيز من الاختناقات الإجرائية التقليدية إلى معالجة المشكلات المتعلقة بالمنصات الرقمية، بما في ذلك تكرار تقديم النماذج، والموافقات المتعددة، وتحميل المستندات. وتعمل الوزارة حاليًا على دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي لأتمتة هذه التفاعلات وتبسيطها.

وفي حين لم يتم ذكر أسماء خدمات محددة، قال المسؤولون إن الإصلاحات تنطبق على مختلف المنصات الفيدرالية.

وقالت فاطمة يوسف النقبي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة إن الوزارة تطبق الدروس المستفادة من المرحلة الأولى لتعميق الإصلاحات في المرحلة الثانية.

"لقد تعلمنا أهمية الاستماع إلى العملاء. في هذه المرحلة، نستخدم الذكاء الاصطناعي المُولِّد لتقليل الجهد المطلوب من المستخدم؛ فلا حاجة بعد الآن إلى تكرار تعبئة النماذج أو تحميل المستندات. الهدف هو جعل الخدمات أكثر سلاسةً وسرعةً وسهولةً في الاستخدام"، كما قالت.

وأضافت أن التحسينات الأولية بدأت تظهر بالفعل. وقالت: "لقد شهدنا خطوات أقل، وأوقات معالجة أقصر، ورضا أعلى للعملاء في المرحلة الأولى. وستبني الدورة الثانية على هذا الزخم".

ستعقد الوزارة ثلاثة مجالس للعملاء حتى عام 2025. وستركز كل مرحلة على تحديد التحديات وإعادة تصميم رحلة العميل باستخدام أساليب تشاركية واختبار الحلول قبل طرحها.