الإمارات: حقوق الموظف في تجاهل مكالمات ورسائل المدير بعد ساعات العمل

"إن الاتجاه المتزايد هو توقع التوافر، وخاصة في الأدوار العليا، حيث قد يُتوقع من الموظفين الاستجابة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وفي حين لا يُطلب من الموظفين من المستوى المتوسط والمستوى الأدنى دائماً العمل بعد ساعات العمل، إلا أنه لا يزال من المتوقع أن يتعامل العديد منهم مع الأمور العاجلة.