الإمارات: حقوق الزوجة إذا هجرها زوجها وأبنائها

ومع ذلك، بمجرد صدور حكم الطلاق من محكمة الأحوال الشخصية المختصة في دبي، يجوز للمرأة المطلقة المطالبة بالنفقة من طليقها. وذلك وفقًا للمادة 9 من قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تنص على أنه "للمطلقة، بعد صدور حكم الطلاق، أن تتقدم بطلب إلى المحكمة للحصول على حكم بالنفقة من طليقها. وتُضاف أي طلبات لاحقة للطلاق إلى المحكمة على النموذج المعد لذلك. وفي حال عدم الاتفاق على شروط أو ضوابط هذه النفقة أو غيرها من الطلبات المالية في عقد الزواج، يكون قبول الطلب ومدته خاضعين لسلطة القاضي التقديرية بعد تقييم العوامل التالية..."