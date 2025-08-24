الإمارات: حقوق الزوجة إذا هجرها زوجها وأبنائها

سؤال: تزوجتُ أنا وزوجي في دبي قبل بضع سنوات. واجهنا بعض الخلافات، ومؤخرًا، حزم أمتعته وغادر منزلنا، تاركًا إياي وأطفالي. ما هي حقوقي القانونية في هذه الحالة؟ لم يُرسل لي إشعار طلاق بعد، ولكن إذا فعل، فأنا مستعدة للطعن فيه أمام المحكمة. ما هي حقوقي في هذه الحالة؟ هل لا يزال مُلزمًا بدفع الإيجار ومصاريف المنزل الأخرى، بما أنه اختار المغادرة؟
الجواب: نفترض أنك مقيمة غير مسلمة في دبي، ومتزوجة من رجل غير مسلم؛ وبالتالي فإن أحكام قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة هي التي تنطبق عليك.
يجوز للفرد غير المسلم المقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يرفع دعوى طلاق وفقًا لأحكام قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة أو يجوز له أيضًا تطبيق قانون الأسرة الخاص به الذي تزوج بموجبه.
وذلك وفقًا للمادة 1 (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدنية، والتي تنص على أن "تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على غير المسلمين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى الأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة ما لم يطلب أحدهم تطبيق قانونه الخاص، وذلك فيما يتعلق بمسائل الزواج والطلاق والتركة والوصية وإثبات النسب، وذلك دون الإخلال بالمواد 12 و13 و15 و16 و17 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 المشار إليه".
تُمكّن أحكام قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الفرد من الحصول على الطلاق في أول جلسة للمحكمة. وذلك وفقًا للمادة 3 من قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، التي تنص على أن "قضايا الطلاق المرفوعة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون لا تُحال إلى لجان التوجيه الأسري، وتُحال مباشرةً إلى المحكمة لإصدار حكمها في أول جلسة".
علاوة على ذلك، يجوز للفرد طلب الطلاق من طرف واحد في محكمة الأحوال الشخصية المختصة في دبي دون إبداء أي مبرر أو سبب. وذلك وفقًا للمادة 7 من قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تنص على أنه "يجوز طلب الطلاق من طرف واحد والموافقة عليه إذا أبدى أحد الزوجين رغبته في الانفصال وإنهاء الزواج أمام المحكمة، دون الحاجة إلى تبرير سببه أو إثبات الضرر أو تحميل الطرف الآخر المسؤولية".
ومع ذلك، بمجرد صدور حكم الطلاق من محكمة الأحوال الشخصية المختصة في دبي، يجوز للمرأة المطلقة المطالبة بالنفقة من طليقها. وذلك وفقًا للمادة 9 من قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تنص على أنه "للمطلقة، بعد صدور حكم الطلاق، أن تتقدم بطلب إلى المحكمة للحصول على حكم بالنفقة من طليقها. وتُضاف أي طلبات لاحقة للطلاق إلى المحكمة على النموذج المعد لذلك. وفي حال عدم الاتفاق على شروط أو ضوابط هذه النفقة أو غيرها من الطلبات المالية في عقد الزواج، يكون قبول الطلب ومدته خاضعين لسلطة القاضي التقديرية بعد تقييم العوامل التالية..."
يجوز للقاضي، بناءً على دعوى نفقة رفعتها امرأة على طليقها، أن يمنحها نفقة معينة بناءً على عوامل مختلفة، منها على سبيل المثال لا الحصر: مدة الزواج، وعمر الزوجة، والحالة المالية لكلٍّ من الزوجين، والإهمال أو أي فعل يُفضي إلى الطلاق من الزوج أو الزوجة، وتعويض الزوج عن أي ضرر مادي أو معنوي لحق به بسبب الطلاق، والأضرار المالية الناجمة عن الطلاق المنفرد، والمدفوعات المتعلقة بحضانة الأطفال وإعالتهم. وذلك وفقًا للبنود الفرعية من 1 إلى 9 من المادة 9 من قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبناءً على الأحكام القانونية المذكورة أعلاه، يجوز لأي منكما رفع دعوى طلاق في محكمة الأحوال الشخصية في دبي، ويمكنه الحصول على الطلاق بموجب الأحكام المعمول بها في قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
علاوة على ذلك، يمكنكِ المطالبة بالنفقة من زوجكِ. زوجكِ مُلزمٌ بإعالتكِ حتى يبقى زوجكِ. ومع ذلك، عليه أن يُعيل أطفاله أثناء الزواج وبعد الطلاق.
آشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة آشيش ميهتا وشركاه. وهو مؤهل لممارسة المحاماة في دبي والمملكة المتحدة والهند. للاطلاع على تفاصيل شركته، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى Legal View، صحيفة خليج تايمز، ص.ب. 11243، دبي.