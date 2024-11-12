الإمارات: حظر وسائل التواصل الاجتماعي خطوة إيجابية لحماية الأطفال

مع استعداد أستراليا للحدّ من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، دارت مناقشات ومناظرات في العالم حول التشريع الرائد، سألت صحيفة خليج تايمز خبراء من الإمارات العربية المتحدة عما إذا كانت التدابير، مثل الحظر تثبط عزيمة الشباب بالفعل. وبينما أيّدَ بعضهم الحظر، قال آخرون: إنه قد يكون ضاراً بنموّ الأطفال.

قال "نيك هارت"، مدير مدرسة هورايزون الإنجليزية: "هذه ليست إجابة بنعم أو لا، فالمشكلة أكثر تعقيداً من ذلك بكثير، ولكن على الرغم من ذلك، أعتقد أن الإجابة عن هذا السؤال أقرب إلى لا من نعم، لدينا بالفعل قيود عمرية على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن العديد من الأشخاص يتجاهلون هذه القيود دون عواقب، وحتى إذا تمكنا من منع الأطفال من إنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، فربما لا نستطيع التحكم في العديد من الحالات التي يسمح فيها الآباء لأطفالهم باستخدام منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم على أجهزتهم".