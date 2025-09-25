الإمارات: حظر استخدام الذكاء الاصطناعي للرموز الوطنية دون تصريح

أكد مجلس الإمارات للإعلام اليوم الخميس، أن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي أو التقنيات المماثلة لتصوير الرموز الوطنية أو الشخصيات العامة دون الحصول على موافقة محظور بموجب القانون.
وحذر المجلس من أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لنشر المعلومات المضللة، أو التحريض على خطاب الكراهية، أو تشويه سمعة الآخرين، أو الإضرار بكرامتهم وسمعتهم، أو المساس بقيم ومبادئ المجتمع، يُعتبر مخالفة إعلامية تخضع لأحكام لائحة المخالفات الإعلامية، بما في ذلك الغرامات والعقوبات الإدارية.
ودعا كافة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والمؤسسات الإعلامية ومنشئي المحتوى إلى الالتزام الكامل بالقوانين والمعايير المعتمدة، والتحلي بالمسؤولية المهنية والأخلاقية.