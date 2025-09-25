الإمارات: حظر استخدام الذكاء الاصطناعي للرموز الوطنية دون تصريح

وحذر المجلس من أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لنشر المعلومات المضللة، أو التحريض على خطاب الكراهية، أو تشويه سمعة الآخرين، أو الإضرار بكرامتهم وسمعتهم، أو المساس بقيم ومبادئ المجتمع، يُعتبر مخالفة إعلامية تخضع لأحكام لائحة المخالفات الإعلامية، بما في ذلك الغرامات والعقوبات الإدارية.