الإمارات حافظت على بهجة العيد رغم صخب المنطقة

أحيا الشباب الإماراتيون صلوات العيد والتجمعات العائلية دون انقطاع، حتى مع بقاء أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية نشطة في السماء فوقهم، حيث وصف السكان التجربة بأنها تتسم بالاستمرارية الهادئة خلال فترة من التوتر الإقليمي.

في 22 مارس، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية أربعة صواريخ باليستية و25 طائرة مسيرة أُطلقت من إيران، وفقاً للأرقام الرسمية. ومنذ 28 فبراير، تقول السلطات إن البلاد تعاملت مع 345 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخ كروز، و1,773 طائرة مسيرة.

وصرح يوسف حكيم، وهو طالب جامعي في أبوظبي، لصحيفة "خليج تايمز": "بصراحة، شعرنا وكأنه مثل أي عيد آخر. ذهبنا للصلاة، والتقينا بالعائلة، كان كل شيء كما هو. حتى مع معرفتنا بما كان يحدث، فإن ذلك لم يغير اليوم".

وأكدت السلطات الإماراتية أن أنظمة الدفاع الجوي ظلت قيد التشغيل طوال فترة العيد، حيث اعترضت التهديدات القادمة كجزء من استجابة الدولة للتطورات الجارية في المنطقة. وضمنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي عمل المساجد والمساحات العامة بشكل طبيعي، مع سير الصلوات والتجمعات دون أي تعطيل.

بالنسبة للعديد من السكان، تمثلت التجربة في مدى ضآلة ما تغير.

وقال يوسف: "كان هناك وعي بالطبع، لكن لم يكن هناك ارتباك، ولا تغيير في كيفية إنجاز الأمور. كل شيء كان منظماً، وهذا ما أحدث فرقاً".

وفي دبي، وصف عمر مصطفى شعوراً مماثلاً بالاعتيادية خلال احتفالات العيد.

وقال لـ "خليج تايمز": "احتفلنا بالعيد تماماً كما نفعل دائماً. تسمع عن عمليات الاعتراض، وتعرف ما يحدث في المنطقة، ولكن على أرض الواقع، لم يشعر المرء بأي اختلاف".

ووقف هذا الاستمرار في التباين مع حجم الأحداث التي تتكشف في جميع أنحاء المنطقة، حيث حافظت مؤسسات الدولة على عملياتها الكاملة بينما كانت أنظمة الدفاع تعمل في الخلفية.

وقال عمر: "تتوقع أن يؤثر شيء كهذا على الأجواء، لكنه لم يفعل. كانت الصلوات كما هي، والتجمعات كما هي. لقد شعرنا كأنه عيد طبيعي".

وفي اليوم الثاني من العيد، شارك رجل الأعمال خلف الحبتور ملاحظاته على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفاً دبي بأنها مستمرة في تقديم "الجمال والنظام والأمن والأمان وراحة البال التي لا تقدر بثمن"، معبراً عن تقديره لقيادة البلاد.

وأصدرت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي رسائل مماثلة، ذكرت فيها أنه على الرغم من التحديات، فإن العاصمة "تستمر في الصعود - مستيقظة على إيقاعها المعتاد، تنبض بالطاقة والتقدم والإمكانات".

بالنسبة ليوسف، فإن ذلك الثبات عكس ما هو أكثر من مجرد روتين.

وقال: "الأمر لا يتعلق فقط بما يحدث، بل بكيفية تجربة الناس له. هنا، أنت تختبر الهدوء".

وفي جميع أنحاء الإمارات، حيث يحيي أكثر من 200 جنسية المناسبات الكبرى معاً، حافظ العيد على إيقاعه المألوف. حضرت العائلات الصلوات، وزاروا الأقارب واحتفلوا بالطرق التقليدية بينما ظلت أنظمة الدفاع نشطة في السماء.

وقال عمر: "تدرك أن الكثير يحدث خلف الكواليس، ولكن ما يصل إليك هو الاستقرار. هذا هو ما يتذكره الناس".

وقالت السلطات إن الهجمات أدت إلى وفاة ستة مدنيين من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنجلاديشية والفلسطينية، إلى جانب استشهاد اثنين من أفراد القوات المسلحة. وأصيب ما مجموعه 160 شخصاً، من بينهم إماراتيون ورعايا أجانب، تراوحت إصاباتهم بين طفيفة وشديدة.

ورغم ذلك، قال السكان إن التأثير المرئي على الحياة اليومية ظل محدوداً.

وقال يوسف: "لم تكن هناك لحظة شعرت فيها بعدم اليقين. كان كل شيء حولك ثابتاً".

ويستمر السكان في التفكير في النقطة نفسها: وهي أن العطلة سارت كما هو متوقع.

وقال عمر: "لم يكن عيداً حددته أحداث المنطقة، بل حددته حقيقة أننا استطعنا الاحتفال بشكل طبيعي بينما نحن محميون".