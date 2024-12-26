الإمارات: جيلا الألفية و"زد" يفضلون العمل أثناء الإجازة

وأضافت أن "العمل طوال الوقت يمكن أن يكون له آثار سلبية على الصحة العقلية والجسدية. فمن ناحية الصحة العقلية، يمكن أن يساهم في القلق والاكتئاب والشعور العام بعدم الرضا. ومن الناحية الجسدية، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل اضطرابات النوم والصداع ومشاكل القلب والأوعية الدموية بسبب الإجهاد لفترات طويلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم التوازن بين العمل والحياة يمكن أن يعيق التفاعلات الاجتماعية والعلاقات الشخصية، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل الصحة العقلية".