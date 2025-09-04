الإمارات توقف خاصية الدردشة في لعبة "روبلوكس" وسط مخاوف تتعلق بسلامة المستخدمين

سيُمنع مؤقتًا مستخدمو منصة الألعاب الإلكترونية "روبلوكس" في الإمارات العربية المتحدة من الدردشة داخل اللعبة. وجاء هذا القرار في بيان مشترك نشرته هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA) بالتعاون مع "روبلوكس"، حيث أكدتا أنهما ستطبقان إجراءات جديدة لتعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت.
ويأتي ذلك بعد أسابيع من حظر اللعبة عبر الإنترنت في العديد من دول المنطقة بما في ذلك عُمان وقطر.
وبعد المناقشات بين الطرفين، ستقوم شركة روبلوكس بتعطيل بعض مزايا الاتصال مؤقتًا للمستخدمين في دولة الإمارات، بما في ذلك الدردشة داخل المنصة والألعاب التي تحتوي على وظائف الدردشة.
وتتضمن مجموعة أخرى من التغييرات الموضحة في البيان المشترك تقديم تحسينات في الإشراف على المحتوى والتواصل باللغة العربية، إلى جانب تحسينات في مجموعة ميزات الأمان وضوابط الرقابة الأبوية الحالية.
أكد أحد مستخدمي روبلوكس الدائمين في الإمارات لصحيفة خليج تايمز أنه لم يتمكن من الوصول إلى ميزة الدردشة. وقال: "عندما سجلتُ دخولي إلى اللعبة لأول مرة، ظهرت رسالة تفيد بأن منطقتك/إعداداتك تمنع الدردشة. وعندما أغلقتُ اللعبة وفتحتها، لم تعد أيقونة الدردشة متاحة".
حثّت هيئة تنظيم الألعاب الإلكترونية (TDRA) وشركة روبلوكس (Roblox) الآباء والأولياء على مراقبة نشاط أطفالهم على الإنترنت عن كثب والتواصل معهم بشأن ممارسات الألعاب الآمنة. كما شجعتا المستخدمين على تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم وبلاغاتهم عبر أدوات الإبلاغ داخل تطبيق روبلوكس أو مباشرةً إلى الهيئة.