الإمارات توقف خاصية الدردشة في لعبة "روبلوكس" وسط مخاوف تتعلق بسلامة المستخدمين

أكد أحد مستخدمي روبلوكس الدائمين في الإمارات لصحيفة خليج تايمز أنه لم يتمكن من الوصول إلى ميزة الدردشة. وقال: "عندما سجلتُ دخولي إلى اللعبة لأول مرة، ظهرت رسالة تفيد بأن منطقتك/إعداداتك تمنع الدردشة. وعندما أغلقتُ اللعبة وفتحتها، لم تعد أيقونة الدردشة متاحة".