الإمارات: توقعات بانخفاض أسعار البنزين في اكتوبر
من المتوقع أن تنخفض أسعار البنزين في الإمارات خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول مع بقاء أسعار النفط العالمية منخفضة في سبتمبر/أيلول.
وبلغ متوسط أسعار خام برنت نحو 73 دولارا للبرميل في سبتمبر/أيلول مقارنة بـ78.63 دولارا للبرميل في أغسطس/آب بسبب عوامل متعددة مثل الإمدادات الأكثر ثباتا والأنباء عن تخطيط المملكة العربية السعودية لزيادة الإنتاج.
وخسر النفط أكثر من 4% في يومين فقط الأسبوع الماضي بعد أنباء عن تخطيط السعودية للتخلي عن هدف 100 دولار للبرميل وزيادة الإنتاج.
وأغلقت عقود خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت عند 68.81 دولار و71.98 دولار للبرميل على التوالي خلال عطلة نهاية الأسبوع.
منذ تحرير أسعار البنزين في الإمارات في عام 2015 ومواءمتها مع الأسعار العالمية، يتم مراجعة الأسعار في نهاية كل شهر. ستعلن لجنة أسعار الوقود في الإمارات رسمياً عن أسعار البنزين والديزل بالتجزئة غدًا لمواءمتها مع الأسعار العالمية.
وفي سبتمبر، تم تخفيض أسعار البنزين سوبر 98 وسبيشال 95 وإي بلس إلى 2.90 و2.78 و2.71 درهم لكل لتر على التوالي.
"إن التوقعات المتفائلة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، والهبوط بمقدار 4.5 مليون برميل في مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي (الذي دفع مخزونات النفط الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في 2.5 سنة) وإجراءات التحفيز الكبيرة من الصين لم تفعل الكثير لتشجيع المستثمرين في النفط. انخفض الخام الأمريكي إلى ما دون 70 دولارًا مرة أخرى، ويظل تحت ضغط بيع واضح هذا الصباح. يواصل المستثمرون تقليص مراكزهم الطويلة المضاربة الصافية في النفط الخام على الرغم من العوامل الداعمة للسعر،" قال إيبك أوزكارديسكايا، كبير المحللين في بنك سويسكوت.
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