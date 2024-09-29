الإمارات: توقعات بانخفاض أسعار البنزين في اكتوبر

منذ تحرير أسعار البنزين في الإمارات في عام 2015 ومواءمتها مع الأسعار العالمية، يتم مراجعة الأسعار في نهاية كل شهر. ستعلن لجنة أسعار الوقود في الإمارات رسمياً عن أسعار البنزين والديزل بالتجزئة غدًا لمواءمتها مع الأسعار العالمية.

وفي سبتمبر، تم تخفيض أسعار البنزين سوبر 98 وسبيشال 95 وإي بلس إلى 2.90 و2.78 و2.71 درهم لكل لتر على التوالي.