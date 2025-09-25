الإمارات توظف الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة استمطار السحب

وأضافت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: "إن دمج الذكاء الاصطناعي والنمذجة المتقدمة في تقييم قابلية السحب للبذور يمثل خطوة تحولية في مجال أبحاث الاستمطار. ومن خلال الاستفادة من بيانات الأقمار الصناعية، والتعلم الآلي، والمحاكاة المثبتة، يطور هذا المشروع أداة لدعم اتخاذ القرار تتيح التقييم شبه الفوري للأنظمة السحابية".