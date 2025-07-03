الإمارات: توصيل خلال 15 دقيقة ومنتجات بدرهم واحد مع انطلاق "أمازون بازار"

هل لاحظتَ ظهور قسم أرجواني فاتح على تطبيق أمازون الخاص بك؟ أطلقت منصة التسوق الإلكتروني الآن قسمًا جديدًا باسم "بازار أمازون" للمتسوقين حصريًا في الإمارات العربية المتحدة.

ما الفرق؟ ببساطة، المنتجات في متناول الجميع، حيث تبدأ أسعار معظمها من درهم واحد فقط، وتتنوع بين الأزياء والمنزل وأسلوب الحياة وغيرها.

ومع إطلاقها مؤخرًا، تقدم الشركة أيضًا للمتسوقين الذين يطلبون المنتجات على Amazon Bazaar خلال الشهر الأول خصمًا بنسبة 25 بالمائة على جميع الطلبات.

إذن كيف يعمل الأمر؟

أول شيء يجب ملاحظته هو أن Bazaar هي تجربة مخصصة للهواتف المحمولة فقط، لذلك إذا كنت تحاول الوصول إليها على سطح المكتب، فستحتاج إلى مسح رمز الاستجابة السريعة لإعادة توجيهك إلى التطبيق.

بمجرد استخدام التطبيق، يمكن للمستخدمين العثور على القسم الجديد في الزاوية العلوية اليسرى، بجوار العروض، على زر "بازار". كما يمكن للعملاء البحث ببساطة عن "بازار" في التطبيق لبدء تسوق أحدث الصيحات بأسعار معقولة. ويمكنهم أيضًا الوصول إلى قائمة المنتجات على متصفح هواتفهم المحمولة عبر amazon.ae/bazaar .