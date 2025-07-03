الإمارات: توصيل خلال 15 دقيقة ومنتجات بدرهم واحد مع انطلاق "أمازون بازار"

هل لاحظتَ ظهور قسم أرجواني فاتح على تطبيق أمازون الخاص بك؟ أطلقت منصة التسوق الإلكتروني الآن قسمًا جديدًا باسم "بازار أمازون" للمتسوقين حصريًا في الإمارات العربية المتحدة.
ما الفرق؟ ببساطة، المنتجات في متناول الجميع، حيث تبدأ أسعار معظمها من درهم واحد فقط، وتتنوع بين الأزياء والمنزل وأسلوب الحياة وغيرها.
ومع إطلاقها مؤخرًا، تقدم الشركة أيضًا للمتسوقين الذين يطلبون المنتجات على Amazon Bazaar خلال الشهر الأول خصمًا بنسبة 25 بالمائة على جميع الطلبات.
أول شيء يجب ملاحظته هو أن Bazaar هي تجربة مخصصة للهواتف المحمولة فقط، لذلك إذا كنت تحاول الوصول إليها على سطح المكتب، فستحتاج إلى مسح رمز الاستجابة السريعة لإعادة توجيهك إلى التطبيق.
بمجرد استخدام التطبيق، يمكن للمستخدمين العثور على القسم الجديد في الزاوية العلوية اليسرى، بجوار العروض، على زر "بازار". كما يمكن للعملاء البحث ببساطة عن "بازار" في التطبيق لبدء تسوق أحدث الصيحات بأسعار معقولة. ويمكنهم أيضًا الوصول إلى قائمة المنتجات على متصفح هواتفهم المحمولة عبر amazon.ae/bazaar .
توفر المنصة أيضًا خدمة توصيل خلال 15 دقيقة لبعض المنتجات، مثل الأجهزة المنزلية، والأطعمة، والخضراوات، ومستلزمات الحياة اليومية. كما تتوفر أقسام منفصلة تقدم عروضًا بأقل من 25 درهمًا، وعروضًا أسبوعية مميزة، ومنتجات بسعر درهم واحد فقط.
ويقدم قسم آخر أيضًا صفقات "منخفضة مجنونة"، ويزعم أنه يحتوي على "اكتشافات لا تصدق بأسعار منخفضة مجنونة".
للمتسوقين ذوي الطلبات الكبيرة، تقدم المنصة خصمًا إضافيًا. سيحصل المستخدمون الذين تزيد قيمة طلباتهم عن 150 درهمًا إماراتيًا على خصم 5%، بينما سيحصل المستخدمون الذين تزيد قيمة طلباتهم عن 300 درهم إماراتي على خصم 10%.
قد يختلف الشحن المجاني على أمازون باختلاف العملاء، ولكنه يُطبق عادةً على الطلبات التي تزيد قيمتها عن 100 درهم. أما مستخدمو أمازون برايم، فيمكنهم الاستفادة من الشحن المجاني لجميع الطلبات.
يتيح أمازون بازار للمشترين فرصة الاستمتاع بالتوصيل المجاني للطلبات التي تزيد قيمتها عن 90 درهمًا إماراتيًا، حيث تصل معظم المنتجات خلال ستة إلى اثني عشر يومًا. في حال عدم وصول المنتج، تتوفر خدمة إرجاع مجانية لمدة 15 يومًا لمعظم المشتريات.
وهذا هو شكل الصفحة الرئيسية:
من المفترض أن يتمكن بعض عملاء الإمارات العربية المتحدة بالفعل من الوصول إلى Amazon Bazaar، حيث سيكون متاحًا لمستخدمين محددين في الإصدار التجريبي بعد تحديث تطبيق Amazon.ae الخاص بهم على الهاتف المحمول.
وأعلنت الشركة أنه من المقرر طرح الميزة لجميع المستخدمين في الأسابيع المقبلة.