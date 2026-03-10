الإمارات تودع شهداء الواجب.. الكلمات الأخيرة للملازم علي الطنيجي تخلد ذكراه

وتلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، الذي نقل تعازيه وأكد تضامن قطر الكامل مع دولة الإمارات في هذا المصاب الجلل.