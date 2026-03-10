الإمارات تودع شهداء الواجب.. الكلمات الأخيرة للملازم علي الطنيجي تخلد ذكراه

لقد هزت رسالة صوتية أرسلها الملازم أول علي صالح إسماعيل الطنيجي قبل مهمته الأخيرة البلاد، حيث تنعى دولة الإمارات عضوي القوات المسلحة اللذين استُشهدا في تحطم طائرة مروحية يوم الاثنين. وقد تحدث في رسالته بـ "اليقين الهادئ" لرجل متصالح مع واجبه.
قال الطنيجي في الرسالة الصوتية: "الأجر العظيم من رب العالمين. إن كُتب لنا أن نكون من الشهداء، فسننال الشهادة. وإن منحنا الله الحياة، فيكفينا أنكم بخير، نائمون وفي سلام".
في يوم الاثنين، 9 مارس 2026، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية استشهاد النقيب طيار سعيد راشد حمد البلوشي والملازم أول طيار علي صالح إسماعيل التنيجي، إثر تحطم طائرة مروحية بسبب خلل فني أثناء تأدية واجبهما الوطني.
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لعائلتي الشهيدين، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.
ستقام صلاة الجنازة على الملازم أول علي صالح إسماعيل الطنيجي يوم الثلاثاء 10 مارس بعد صلاة الظهر في مسجد عبد الله الأماشي بمنطقة الرمس في رأس الخيمة. كما ستقام صلاة الجنازة على النقيب سعيد راشد حمد البلوشي في مسجد المعترض الكبير في العين بعد صلاة الظهر.
وتلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، الذي نقل تعازيه وأكد تضامن قطر الكامل مع دولة الإمارات في هذا المصاب الجلل.
يأتي استشهاد الضابطين في وقت تواجه فيه دولة الإمارات موجة غير مسبوقة من الهجمات الجوية الإيرانية، التي بدأت في 28 فبراير 2026، عقب ضربات أمريكية-إسرائيلية مشتركة على إيران.
ووفقاً لوزارة الدفاع الإماراتية، أطلقت إيران ما مجموعه 238 صاروخاً باليستياً و1,422 طائرة مسيرة على الأراضي الإماراتية منذ بدء الصراع. ومن بينها، تم اعتراض وتدمير 221 صاروخاً باليستياً و1,342 طائرة مسيرة بنجاح، إلى جانب ثمانية صواريخ كروز.
وقد أسفرت هذه الهجمات عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 112 فرداً من جنسيات مختلفة. ووصفت وزارة الخارجية الإماراتية الهجمات بأنها انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أن البلاد في "حالة دفاع" عقب "العدوان غير المبرر" من جانب إيران.
وبينما لا تسعى دولة الإمارات إلى التصعيد، فقد أكدت مجدداً على حقها في "صون سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها".