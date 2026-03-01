الإمارات

الإمارات توجه القطاع الخاص بالعمل عن بُعد لـ 3 أيام حفاظاً على السلامة

أوضحت الوزارة أن قرار تعليق العمل، أو خلاف ذلك، متروك للسلطات المحلية المختصة، كل ضمن اختصاصها.
باستثناء العمال الذين يغطون الأدوار الحيوية والأساسية

اجانتا بول
تاريخ النشر

حثت الجهات الرسمية شركات القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة على السماح لموظفيها بالعمل عن بُعد لمدة ثلاثة أيام، وذلك مع استمرار اعتراض الصواريخ الإيرانية فوق أراضي الدولة لليوم الثاني على التوالي، اليوم الأحد.

كما نصحت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالعمل خارج مقار العمل، وأوصت منشآت القطاع الخاص باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تواجد العمال في المناطق المفتوحة، مع استثناء الموظفين الذين يشغلون أدواراً حيوية وأساسية تتطلب حضوراً ميدانياً.

ودعت الوزارة الشركات إلى تطبيق ترتيبات العمل عن بُعد قدر الإمكان، على أن يسري هذا الإجراء لمدة ثلاثة أيام، من الأحد 1 مارس وحتى الثلاثاء 3 مارس.

أوضحت الوزارة أن قرار تعليق العمل من عدمه متروك للسلطات المحلية المختصة، كلٌ ضمن نطاق اختصاصه، وبما يتماشى مع تطورات الوضع الراهن. كما دعت مؤسسات القطاع الخاص إلى استقاء المعلومات والبقاء على اطلاع دائم عبر المصادر الرسمية على المستويين الاتحادي والمحلي.

وتلجأ دولة الإمارات غالباً إلى تفعيل نظام العمل عن بُعد لموظفي القطاعين العام والخاص خلال الظروف الاستثنائية، وذلك لضمان السلامة العامة واستمرارية العمليات.

