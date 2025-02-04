الإمارات تواجه انخفاضاً في معدلات المواليد.. مبادرات حكومية لتعزيز الخصوبة
انخفض معدل الخصوبة في الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير خلال الأعوام الثلاثين الماضية، ولكن من المتوقع أن يتحسن قليلاً خلال العقود الثلاثة المقبلة، وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن الأمم المتحدة.
وكشف تقرير الخصوبة العالمي 2024 أن معدل الخصوبة للمواليد الأحياء لكل امرأة انخفض من 3.76 في عام 1994 إلى 1.21 في عام 2024. ومع ذلك، هناك توقعات تشير إلى ارتفاع طفيف إلى 1.34 ولادة حية لكل امرأة بحلول عام 2054 في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وحذر الأطباء في الإمارات من أن خيارات نمط الحياة التي يتبعها السكان تعد أحد العوامل الرئيسية في هذا التراجع.
ورداً على ذلك، اتخذت الحكومة خطوات استباقية من خلال إنشاء وزارة الأسرة وترقية وزارة تنمية المجتمع إلى وزارة تمكين المجتمع.
وتهدف هذه التغييرات إلى تعزيز تكوين الأسرة وتمكينها وتعزيز تماسكها ورفع معدلات الخصوبة خاصة بين مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي برنامجاً يتضمن 6 مبادرات لدعم نمو الأسرة الإماراتية، بما في ذلك دعم المواطنين في الزواج وتربية الأبناء، وبناء وتنمية الأسر، والمساهمة في تعزيز التماسك الأسري والمجتمعي.
وخلال جلسة افتراضية للمجلس الوطني الاتحادي في يناير/كانون الثاني 2025، أكد المواطنون أن تقليص ساعات العمل وإجازة الأمومة الأطول يمكن أن يساعد في تحسين معدلات الخصوبة، حيث أفادت العديد من الأمهات بأن أيام العمل الطويلة لا تترك لهن سوى القليل من الوقت للحياة الأسرية والتخطيط لإنجاب المزيد من الأطفال.
معيار عالمي
وأضاف التقرير غير المحرر الذي أصدرته الأمم المتحدة أن مستويات الخصوبة التي تقل عن طفلين لكل امرأة أصبحت هي القاعدة العالمية. ومع ذلك، حذر التقرير من أن انخفاض الخصوبة بشكل كبير يؤدي إلى انخفاض عدد السكان وشيخوخة المجتمع.
ولا يختلف الوضع في دول الخليج العربي المجاورة. فقد انخفض معدل الخصوبة في المملكة العربية السعودية، أكبر دولة من حيث عدد السكان في منطقة مجلس التعاون الخليجي، من 5.16 ولادة حية لكل امرأة في عام 1994 إلى 2.31 في عام 2024. ومن المتوقع أن ينخفض أكثر إلى 1.85 على مدى العقود الثلاثة المقبلة.
وعلى نحو مماثل، انخفض معدل الخصوبة في عُمان من 5.36 ولادة حية لكل امرأة قبل ثلاثة عقود إلى 2.51 في العام الماضي. وفي الكويت، انخفض المعدل من 3.27 في عام 1994 إلى 1.51 في عام 2024 ــ وهو أدنى مستوى في منطقة الخليج.
وفي قطر، انخفض المعدل إلى 1.72 في عام 2024 من 3.66 في عام 1994. وفي البحرين، بلغ معدل الخصوبة 1.8 في عام 2024 مقابل 3.29 في عام 1994.
معدل المواليد 1.0 في 4 دول
وكشف تقرير الأمم المتحدة أن معدل الخصوبة العالمي في عام 2024 بلغ 2.2 ولادة لكل امرأة في المتوسط، بانخفاض عن حوالي 5 في الستينيات و3.3 في عام 1990.
ومن المتوقع أن يستمر المعدل في الانخفاض، ليصل إلى مستوى الإحلال البالغ 2.1 في عام 2050، ثم يواصل الانخفاض إلى 1.8 ولادة لكل امرأة في عام 2100.
في 55% من جميع البلدان والمناطق التي تضم أكثر من ثلثي سكان العالم، يقل مستوى الخصوبة عن 2.1 ولادة لكل امرأة. وتشمل هذه المجموعة جميع المناطق وفئات الدخل، بما في ذلك بعض من أكثر دول العالم اكتظاظاً بالسكان، مثل الهند والصين والولايات المتحدة والبرازيل وروسيا.
قالت إن 1 من كل 6 دول ومناطق، أي 17%، لديها مستويات خصوبة أعلى من 2.1 في عام 2024، ولكن من المتوقع أن تنخفض إلى ما دون هذا المستوى خلال الثلاثين عاماً القادمة. والدول الأكثر اكتظاظاً بالسكان في هذه المجموعة هي إندونيسيا وبنجلاديش.
وفي أكثر من دولة واحدة من كل عشر دول ومناطق على مستوى العالم، أصبح معدل الخصوبة الآن أقل من 1.4 ولادة لكل امرأة. وفي أربع دول ــ الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة وأوكرانيا ــ أصبح المعدل أقل من 1%.