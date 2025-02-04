الإمارات تواجه انخفاضاً في معدلات المواليد.. مبادرات حكومية لتعزيز الخصوبة

انخفض معدل الخصوبة في الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير خلال الأعوام الثلاثين الماضية، ولكن من المتوقع أن يتحسن قليلاً خلال العقود الثلاثة المقبلة، وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن الأمم المتحدة.

وكشف تقرير الخصوبة العالمي 2024 أن معدل الخصوبة للمواليد الأحياء لكل امرأة انخفض من 3.76 في عام 1994 إلى 1.21 في عام 2024. ومع ذلك، هناك توقعات تشير إلى ارتفاع طفيف إلى 1.34 ولادة حية لكل امرأة بحلول عام 2054 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحذر الأطباء في الإمارات من أن خيارات نمط الحياة التي يتبعها السكان تعد أحد العوامل الرئيسية في هذا التراجع.