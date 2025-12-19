الإمارات تواجه المنخفض الجوي بإغلاق مؤقت للمرافق العامة والمعالم السياحية

مع اجتياح الطقس غير المستقر للإمارات، تم إغلاق الحدائق العامة والشواطئ والمعالم الخارجية مؤقتًا من قبل السلطات. كما تم إلغاء أو تأجيل بعض الفعاليات.

وتأتي عمليات الإغلاق مع اتخاذ السلطات تدابير احترازية لضمان سلامة السكان والزوار، حيث من المتوقع أن تشتد الأمطار الغزيرة لتتحول إلى عواصف رعدية ليلة الخميس وصباح الجمعة.

الحدائق العامة والشواطئ

قالت بلدية دبي إن الحدائق العامة والشواطئ والأسواق المفتوحة ستغلق يومي الخميس 18 ديسمبر والجمعة 19 ديسمبر.

أغلقت بلدية الشارقة الحدائق العامة في الإمارة لمدة يومين، الخميس 18 ديسمبر والجمعة 19 ديسمبر.

تم إغلاق جميع الحدائق في عجمان أيضًا، كما أعلنت بلدية عجمان يوم الخميس. وقالت السلطة إن الحدائق ستفتح مرة أخرى بمجرد استقرار الطقس.

المعالم والمتاحف

أعلنت حديقة سفاري دبي أيضًا أنها ستغلق أبوابها "لراحة وسلامة... الضيوف والحيوانات" يوم الجمعة 19 ديسمبر. وأصدرت حديقة سفاري الشارقة إعلانًا مشابهًا أيضًا.

تم إغلاق القرية العالمية يوم الخميس 18 ديسمبر أيضًا. وقالت الجهة المسؤولة عن المعلم إنه سيظل مغلقًا حتى إشعار آخر، في ضوء التوقعات بعدم الاستقرار يوم الجمعة.

أغلق متحف الشندغة أبوابه للجمهور في الساعة 5 مساءً يوم الخميس، مشيرًا إلى الظروف الجوية. وقال المتحف إنه يراقب الوضع وسيقرر ما إذا كان سيفتح أبوابه يوم الجمعة وفقًا لذلك.

الفعاليات

تم إلغاء سيمبانغ غابي، القداس الفلبيني التقليدي الذي يقام في الهواء الطلق لمدة تسعة أيام قبل عيد الميلاد، في دبي يوم الخميس، 18 ديسمبر، "بسبب الظروف الجوية الحالية والأمطار الغزيرة"، كما أعلنت كنيسة القديسة ماري الكاثوليكية يوم الخميس.

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة في وقت سابق أنها ستؤجل معرض لمسات وطنية 2025 حتى إشعار آخر بسبب الطقس غير المستقر. وأضافت أن الموعد الجديد للحدث سيتم الإعلان عنه في أقرب وقت ممكن.

وفي الوقت نفسه، تم تأجيل مبادرة يوم الأسرة لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي (KHDA) حتى 27 ديسمبر. كان من المفترض أن تُعقد الورشة في مزرعة السعادة لأم حبيبة.

تستمر الظروف الجوية في جميع أنحاء الإمارات في عدم الاستقرار مع نزول نظام ضغط منخفض على المنطقة، مما يسبب أمطارًا غزيرة ورياحًا قوية وعواصف رعدية. وقد أدت الطرق المغمورة بالمياه إلى ازدحام مروري وصعوبة في التنقل.