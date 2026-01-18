الإمارات تهيمن على قائمة المدن الأكثر أماناً في العالم لعام 2026

تم إدراج أربع مدن إماراتية كأكثر المدن أماناً في العالم، وذلك وفقاً لبيانات موقع "نومبيو" (Numbeo) لعام 2026 المنشورة على موقعه الإلكتروني. حافظت أبوظبي على مكانتها كأكثر مدن العالم أماناً مرة أخرى هذا العام، بينما جاءت رأس الخيمة وعجمان والشارقة في المراكز الثاني والثالث والرابع على التوالي. وحلت دبي، العاصمة الإقليمية للأعمال، في المرتبة السادسة وفقاً لمزود قاعدة البيانات العالمية.