الإمارات تهيمن على قائمة المدن الأكثر أماناً في العالم لعام 2026

تم إدراج أربع مدن إماراتية كأكثر المدن أماناً في العالم، وذلك وفقاً لبيانات موقع "نومبيو" (Numbeo) لعام 2026 المنشورة على موقعه الإلكتروني. حافظت أبوظبي على مكانتها كأكثر مدن العالم أماناً مرة أخرى هذا العام، بينما جاءت رأس الخيمة وعجمان والشارقة في المراكز الثاني والثالث والرابع على التوالي. وحلت دبي، العاصمة الإقليمية للأعمال، في المرتبة السادسة وفقاً لمزود قاعدة البيانات العالمية.
لقد تم تصنيف المدن الإماراتية على أنها أكثر أماناً من عواصم ومدن كبرى في دول متقدمة، مما يعزز مكانة الإمارات كمركز آمن. ومن المهم الإشارة إلى ترتيب مدن أخرى في الشرق الأوسط مثل الدوحة (4)، ومسقط (8)، والرياض (34)، وجدة (40)، وتل أبيب (55)، ومدينة الكويت (73). وجاءت مدن أفريقية وأمريكية في ذيل مؤشر الأمان الخاص بـ "نومبيو" والذي يغطي 400 مدينة عالمياً، تتقدمها بيترماريتمبورغ (جنوب أفريقيا)، وبريتوريا (جنوب أفريقيا)، وكاراكاس (فنزويلا)، وبورت مورسبي (بابوا غينيا الجديدة)، وجوهانسبرغ (جنوب أفريقيا)، وديربان (جنوب أفريقيا)، وسان بيدرو سولا (هندوراس)، وبورت إليزابيث (جنوب أفريقيا)، وممفيس (الولايات المتحدة)، وسالفادور (البرازيل).
وبالمثل، سجلت المدن الإماراتية الأربع أدنى المستويات في مؤشر الجريمة التابع لـ "نومبيو"، مما عزز موقعها في مؤشر الأمان.
إن الأمان الذي تتمتع به دولة الإمارات يحظى باعتراف عالمي من قبل الأفراد والمؤسسات؛ ولذلك جذبت الدولة، وخاصة دبي، مليارات الدراهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأكبر عدد من المليونيرات من جميع أنحاء العالم.
ووفقاً لدراسة "صعود دبي" (The Rise of Dubai) الصادرة العام الماضي 2025، فإن دبي تضم 86,000 مليونير، و251 سنتي-مليونير (من تبلغ ثروتهم 100 مليون دولار فأكثر)، و23 ملياردير حتى نهاية يونيو 2025. وشددت الدراسة على أن وضع دبي كـ "ملاذ آمن" وانخفاض الضرائب فيها يعدان من بين أهم العوامل الجاذبة للاستثمارات والأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية.