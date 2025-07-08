الإمارات تُنقذ 22 بحاراً من طاقم سفينة بعد اعتداء حوثي

أنقذت الإمارات يوم أمس 22 شخصاً من السفينة التي ترفع العلم البريطاني "ماجيك سيز" (Magic Seas) بعد تعرضها لهجوم من قبل المتمردين الحوثيين في البحر الأحمر، مما أجبر طاقمها على التخلي عن السفينة وسط ظروف بحرية صعبة.

واستجابت سفينة "صفا بريز" (Safa Breeze) التابعة للإمارات، والتي تشغلها مجموعة موانئ أبوظبي، بسرعة لنداء استغاثة السفينة وتمكنت من الوصول إلى مكان الحادث في الوقت المناسب.

عملية إنقاذ ناجحة وتنسيق دولي

تم إنقاذ جميع من كانوا على متن السفينة - بما في ذلك أفراد الطاقم وموظفي الأمن - بسلام.

وفي بيان لها، أكدت وزارة الخارجية أن عملية الإنقاذ تمت بالتنسيق الكامل مع عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) والمنظمات البحرية الدولية الأخرى، كما أشارت الوزارة إلى أن جميع إجراءات السلامة تم اتباعها بعناية أثناء العملية.

الهجوم الحوثي الأول منذ أشهر

وجاءت عملية الإنقاذ في أعقاب هجوم أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عنه، وقالوا إنهم استهدفوا سفينة "ماجيك سيز" باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية ومجنحة وزوارق مسيرة. ويُعتبر هذا الهجوم هو الأول من نوعه على سفينة تجارية في البحر الأحمر منذ أشهر.