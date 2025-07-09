الإمارات تنفي شائعات منح الإقامة الذهبية مدى الحياة لجنسيات محددة

نفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات بشكل قاطع الشائعات المتداولة في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية والمواقع الإلكترونية حول منح "الإقامة الذهبية مدى الحياة" لجنسيات محددة.

وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن جميع طلبات الإقامة الذهبية تُدار حصريًا عبر القنوات الحكومية الرسمية داخل الدولة، ولا تعتبر أي جهة استشارية داخلية أو خارجية طرفًا معتمدًا في عملية التقديم. وشددت على أن فئات الإقامة الذهبية وشروطها وضوابطها تحدد وفقًا للقوانين والتشريعات والقرارات الوزارية الرسمية.

وأوضحت الهيئة أنها رصدت مؤخرًا بيانات صحفية صادرة عن مكتب استشاري في الخارج تزعم إمكانية التقدم بطلب للحصول على "الإقامة الذهبية مدى الحياة"، وقد تم تداول هذه البيانات في بعض وسائل الإعلام دون الرجوع للجهات المختصة أو الاستناد إلى أي سند قانوني.

وأكدت الهيئة التزامها بتوفير بيئة آمنة وواضحة للعملاء، وتعزيز الشفافية وتحديث الخدمات عبر المنصات الرقمية الرسمية فقط، مشيرة إلى أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد الجهات التي تروج لمثل هذه الشائعات بهدف استغلال رغبات الأفراد في العيش والاستقرار بالإمارات وجمع الأموال منهم بطرق غير مشروعة.

ودعت الهيئة الجمهور إلى عدم الاستجابة لمثل هذه الشائعات والأخبار الكاذبة، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية للتحقق من صحة الإجراءات المطلوبة، مشددة على أهمية زيارة الموقع الرسمي للهيئة أو التواصل مع مركز الخدمة على الرقم (600522222) للحصول على المعلومات الصحيحة حول الإقامة الذهبية.

وأكدت الهيئة في ختام بيانها أنه لا وجود لما يسمى "الإقامة الذهبية مدى الحياة" في دولة الإمارات، وأن أي عروض أو معلومات بهذا الشأن لا أساس لها من الصحة.