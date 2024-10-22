الإمارات تنفي شائعات التحقيق حول عملة"واب" المشفرة
نفَت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، ما تردد من شائعات حول وجود انتهاكات محتملة لقانون الأوراق المالية فيما يتعلق بعملة "واب" (WAP) المشفرة التي روّج لها عدد من مشاهير هوليوود، من بينهم مغنية الراب الأمريكية "كاردي بي".
وأوضحت الهيئة، في ردّها على استفسار من صحيفة "خليج تايمز"، أنها لم تُرسل أيّ خطاب إلى نظيرتها الأمريكية، هيئة الأوراق المالية والبورصة، بشأن التحقيق في العملة الرقمية المذكورة، وذلك عقب تقارير نُشرت على مواقع إلكترونية عديدة وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، زعمت عكس ذلك.
وأثارت عملة "واب" المشفرة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت مغنية الراب الأمريكية "كاردي بي" مقطع فيديو ترويجي لها على حسابها الرسمي على منصة "اكس" في الثامن من أكتوبر، كاشفةً عن عنوان محفظتها الرقمية. وقد تداولت العديد من المواقع الإلكترونية تقارير تُفيد بأن العملة الرقمية، التي حظيت بدعم العديد من المشاهير، تخضع للتدقيق من قبل الجهات الرقابية لاحتمال انتهاكها قوانين الأوراق المالية.
ورداً على استفسار صحيفة "خليج تايمز"، أصدرت الهيئة بياناً نفَت فيه هذه المزاعم بشكل قاطع، ووصفتها بأنها "شائعات لا أساس لها من الصحة".
وأكدت الهيئة أنها لم تُجرِ أيّ اتصال مع هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن عملة "واب" المشفرة، وحذّرت من أنها تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من ينشر معلومات كاذبة. كما نشرت هيئة الأوراق المالية والسلع تنبيهاً للمستثمرين على موقعها الإلكتروني، مؤكدةً عدم وجود أيّ تحقيق جارٍ في هذا الشأن.
وجاء في البيان الكامل الذي تم نشره لتنبيه المستثمرين على موقع الهيئة الإلكتروني: "تنفي هيئة الأوراق المالية والسلع نفياً قاطعاً ما نُشر مؤخراً من تقارير على بعض المواقع الإلكترونية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي، زاعمةً أن الهيئة أرسلت خطاباً إلى نظيرتها الأمريكية، هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بشأن انتهاكات محتملة لقانون الأوراق المالية فيما يتعلق بعملة "واب" المشفرة التي روّج لها مشاهير عالميون". وتابع البيان: "توضح هيئة الأوراق المالية والسلع أن هذه التقارير مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وتؤكد على حقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ كلّ من ينشر ويُروّج للمعلومات الكاذبة".