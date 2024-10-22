الإمارات تنفي شائعات التحقيق حول عملة"واب" المشفرة

وجاء في البيان الكامل الذي تم نشره لتنبيه المستثمرين على موقع الهيئة الإلكتروني: "تنفي هيئة الأوراق المالية والسلع نفياً قاطعاً ما نُشر مؤخراً من تقارير على بعض المواقع الإلكترونية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي، زاعمةً أن الهيئة أرسلت خطاباً إلى نظيرتها الأمريكية، هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بشأن انتهاكات محتملة لقانون الأوراق المالية فيما يتعلق بعملة "واب" المشفرة التي روّج لها مشاهير عالميون". وتابع البيان: "توضح هيئة الأوراق المالية والسلع أن هذه التقارير مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وتؤكد على حقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ كلّ من ينشر ويُروّج للمعلومات الكاذبة".