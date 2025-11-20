الإمارات تنعى أسامة الشعفار: "أخ قبل أن يكون صديقاً"

تعيش المجتمع الإماراتي حالة من الحزن على وفاة أسامة الشعفار، عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق ورئيس كل من الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات. توفي الشعفار يوم الأربعاء إثر حادث وقع في الخارج.
بعد ساعات قليلة من انتشار الخبر، امتلأت منصات التواصل الاجتماعي برسائل التعزية والمواساة، مما يعكس المحبة العميقة التي كان يحظى بها بين من عرفوه.
قدمت عدة قنوات رياضية، بما في ذلك قناة الشارقة الرياضية ودبي الرياضية، بالإضافة إلى المجلس الوطني الاتحادي، تعازيها لعائلة الشعفار، مستذكرة دوره المؤثر وتأثيره الكبير على الساحة الرياضية في الإمارات وآسيا.
شارك الأصدقاء والمعارف أيضاً صورهم وذكرياتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه كان قريباً من الجميع ومعروفاً بلطفه وتواضعه وحضوره الدافئ. وأشار الكثيرون إلى أن ابتسامته الصادقة، التي كانت دائماً حاضرة، ستظل لا تُنسى. وغالباً ما وُصف بأنه أخ قبل أن يكون صديقاً، رجل لم يتردد أبداً في دعم الآخرين أو الوقوف بجانب المحتاجين.
انتُخب الشعفار لعضوية المجلس الوطني الاتحادي في عام 2019، ممثلاً لإمارة دبي. ونعى الاتحاد الآسيوي للدراجات وفاته في بيان رسمي.
وفقاً لوسائل الإعلام العربية، امتدت مسيرته الرياضية لأكثر من عقدين، شغل خلالها عدة مناصب قيادية مؤثرة. وقد شغل منصب رئيس اتحاد الإمارات للدراجات لمدة ثماني سنوات، وهي فترة شهدت خلالها الرياضة تقدماً ملحوظاً في النتائج وتطوير المواهب واستضافة الفعاليات الدولية.
واصل قيادة الاتحاد الآسيوي للدراجات وشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات (UCI). كما شملت أدواره رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ونائب رئيس لجنة العلاقات الدولية في المجلس الأولمبي الآسيوي، وعضو لجنة الاتحادات الرياضية الآسيوية.
حصل الشعفار، الذي كان يحمل دكتوراه فخرية من كلية علوم الرياضة في أوزبكستان، على العديد من الأوسمة المرموقة، بما في ذلك جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في عام 2018، وجائزة الإنجاز الرياضي، والميدالية الذهبية الشرفية من الاتحاد الدولي لكمال الأجسام في عام 2009.
