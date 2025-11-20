الإمارات تنعى أسامة الشعفار: "أخ قبل أن يكون صديقاً"

شارك الأصدقاء والمعارف أيضاً صورهم وذكرياتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه كان قريباً من الجميع ومعروفاً بلطفه وتواضعه وحضوره الدافئ. وأشار الكثيرون إلى أن ابتسامته الصادقة، التي كانت دائماً حاضرة، ستظل لا تُنسى. وغالباً ما وُصف بأنه أخ قبل أن يكون صديقاً، رجل لم يتردد أبداً في دعم الآخرين أو الوقوف بجانب المحتاجين.