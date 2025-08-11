الإمارات تُندّد بـ"تصاعد الأكاذيب والدعاية" وتدعو لإنهاء الصراع في السودان

أكدت دولة الإمارات التزامها بمسار يقوده المدنيون "ويضع احتياجات الشعب السوداني فوق مصالح أي فصيل".

وفي بيان لها يوم الأحد، أشارت الدولة إلى "زيادة ملحوظة" في الاتهامات التي لا أساس لها والدعاية المتعمدة من الجهة التي تُعرف بـ"سلطة بورتسودان".

وأضافت الإمارات أن "الأكاذيب المتصاعدة" من أحد طرفي الصراع تقوّض جهود إنهاء النزاع. وقالت الدولة إن هذه الاتهامات جزء من "نمط مدروس من المماطلة" يهدف إلى تحويل اللوم على الآخرين للتهرب من مسؤولية أفعالها.

وقالت الإمارات إنها تقف إلى جانب الشعب السوداني في سعيه لتحقيق السلام والاستقرار والمستقبل الكريم. كما أضافت الدولة أنها دعمت باستمرار الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان المساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف المتحاربة.

وجددت الإمارات التأكيد على التزامها "بالعمل بشكل وثيق مع الشركاء لتعزيز الحوار، وتعبئة الدعم الدولي، والمساهمة في المبادرات التي تعالج الأزمة الإنسانية وتضع الأساس لسلام مستدام".