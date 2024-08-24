الإمارات تنجح في إطلاق سراح 230 أسيراً روسياً وأوكرانياً

وأعربت وزارة الخارجية عن تقديرها لحكومتي روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا على تعاونهما مع جهود الوساطة الإماراتية، والتي تأتي بعد أقل من شهر من عملية التبادل السابقة. وأضافت: "تعكس هذه الجهود التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تكون وسيطًا موثوقًا به يدعم الدبلوماسية لحل الأزمة بين البلدين".