الإمارات تنجح في إطلاق سراح 230 أسيراً روسياً وأوكرانياً
نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في التوسط في صفقة تبادل أسرى جديدة بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، ما أدى إلى إطلاق سراح 230 أسيراً، ليصل إجمالي عدد الأسرى المتبادلين من خلال جهود الوساطة الإماراتية إلى 1788.
وأعربت وزارة الخارجية عن تقديرها لحكومتي روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا على تعاونهما مع جهود الوساطة الإماراتية، والتي تأتي بعد أقل من شهر من عملية التبادل السابقة. وأضافت: "تعكس هذه الجهود التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تكون وسيطًا موثوقًا به يدعم الدبلوماسية لحل الأزمة بين البلدين".
وقال وزارة الخارجية إن "نجاح الوساطة الجديدة، السابعة منذ بداية العام الجاري، هو نتيجة استثماردولة الإمارات لعلاقاتها وشراكاتها القوية مع الجانبين".
وأكدت الوزارة التزام دولة الإمارات بمواصلة كل الجهود والمبادرات الرامية إلى إيجاد حل سلمي للصراع، مشددة على أهمية الحوار وخفض التصعيد كسبيل وحيد لحل الصراع وتخفيف تداعياته الإنسانية.
يذكر أنه منذ بداية العام الجاري، نجحت جهود الوساطة الإماراتية في إتمام عملية تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى عملية تبادل ناجحة لأسيرين بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي في ديسمبر/كانون الأول 2022.