الإمارات تنتقل للتعليم المُخصص: 26 ألف طالب يستهلون العام بتقييمات تشخيصية جديدة

يجمع النظام الجديد، الذي يجري تطبيقه حاليًا، بين التقييمات الصفية في جميع المواد الدراسية، وامتحانات تشخيصية مركزية في اللغات العربية والإنجليزية والرياضيات. وستشمل المرحلة الأولى حوالي 26,000 طالب وطالبة من الصف الرابع إلى الحادي عشر.