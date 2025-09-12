الإمارات تنتقد "فشل" مجلس الأمن في التحرك ضد الهجوم الإسرائيلي "المتهور" على قطر

قال الدكتور كريستيان باتريك ألكسندر، الباحث الرئيسي في معهد ربدان للأمن والدفاع في أبوظبي، إن الضربة التي وقعت في الدوحة يوم الثلاثاء "لم تكن مجرد عمل عسكري، بل كانت تحديًا دبلوماسيًا ورمزيًا عميقًا للإطار الكامل للاتفاقات. لقد كانت انتهاكًا مباشرًا وفعالًا لسيادة دولة خليجية شقيقة".