الإمارات تنتقد "فشل" مجلس الأمن في التحرك ضد الهجوم الإسرائيلي "المتهور" على قطر

جددت الإمارات إدانتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي الصارخ على قطر، ووصفته بأنه "تصعيد غير مسؤول يهدد السلام المستدام والاستقرار الإقليمي".
في كلمته خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس، قال معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إن "الهجمات على دولة قطر تزيد من تأجيج الوضع المتفجر أصلاً". كما انتقد "فشل المجلس في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة".
وأكد قرقاش أن الضربات الإسرائيلية القاتلة في قطر والتي استهدفت قادة حماس يوم الثلاثاء تنتهك القانون الدولي، ولا تؤدي إلا إلى "تأجيج المزيد من العنف والتطرف والفوضى - على وجه التحديد عندما تحتاج المنطقة بشدة إلى وقف إطلاق النار والحوار وخفض التصعيد".
ووصف الضربات العسكرية بأنها متهورة، وأكد أن "التهديدات المستمرة بضم الأراضي الفلسطينية والهجمات على الدول المجاورة تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام الدائم وتهدد استقرار المنطقة بأكملها".
وفي يوم الأربعاء، قال محللون أمنيون وسياسيون في الإمارات لصحيفة "خليج تايمز" إن العمل العسكري الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة العديد من الآخرين لم يكن "هجومًا على سيادة دولة خليجية فحسب، بل إنه يضع اتفاقيات إبراهيم" في وضع أكثر خطورة من أي وقت مضى منذ إنشائها ".
قال الدكتور كريستيان باتريك ألكسندر، الباحث الرئيسي في معهد ربدان للأمن والدفاع في أبوظبي، إن الضربة التي وقعت في الدوحة يوم الثلاثاء "لم تكن مجرد عمل عسكري، بل كانت تحديًا دبلوماسيًا ورمزيًا عميقًا للإطار الكامل للاتفاقات. لقد كانت انتهاكًا مباشرًا وفعالًا لسيادة دولة خليجية شقيقة".
خلال كلمته، أكد قرقاش أن "قطر ليست وحيدة"، مضيفًا: "لقد تكلم المجلس بصوت واحد لإدانة العدوان. ينبغي أن يُحدث صوتنا الجماعي فرقًا ضد هذه الأعمال غير القانونية التي تنتهك القانون الدولي".
وأضاف قرقاش أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله زار قطر بعد يوم من شن إسرائيل ضربات على الدوحة.
وأشار قرقاش إلى أن " رئيس الدولة أكد تضامننا الكامل مع قطر قيادة وشعبا، ودعمنا الثابت لكل الإجراءات التي تتخذها قطر لحماية سيادتها وسلامة أراضيها وسلامة شعبها".
ودعا قرقاش مجلس الأمن الدولي والحاضرين خلال الاجتماع إلى العمل معا من أجل مستقبل أفضل للمنطقة - مستقبل وصفه بأنه "مبني على العدالة والتعايش والازدهار المشترك وعلاقات حسن الجوار، وخال من الأيديولوجيات المتطرفة من أي نوع".
وأضاف "في اجتماعنا اليوم، نؤكد مجددا على مركزية القانون الدولي وسيادة الدول وكذلك الحكمة المطلوبة منا جميعا لتحقيق السلام والأمن".