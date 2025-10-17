الإمارات تمنح "الإقامة الذهبية" للمتبرعين بالوقف

سيتمكن المتبرعون بـ الوقف (الأوقاف الخيرية الإسلامية) الآن من الحصول على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات ضمن فئة "الداعمين الماليين للعمل الإنساني"، وذلك في أعقاب توقيع اتفاقية تعاون بين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي ومؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر (أوقاف دبي) يوم الجمعة.

بموجب الاتفاقية، ستقوم "أوقاف دبي" بترشيح الواقفين – سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين – الذين يستوفون معايير الأهلية المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2022 المتعلق بفئة الإقامة الذهبية لـ "الداعمين الماليين للعمل الإنساني".

وبعد ذلك، ستقوم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي بإصدار تصاريح الإقامة بناءً على التوصيات المعتمدة. وسيتم أيضاً تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لمراقبة التنفيذ وتقييم النتائج لضمان تحقيق الأهداف الاجتماعية المنشودة.

وصرحت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي في بيان لها أن "هذه الشراكة تأتي في إطار التزامنا بتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتسامح والعطاء الإنساني، مع تعزيز التكامل المؤسسي لدعم الجهود الوطنية الرامية لجعل دبي المدينة الأكثر استدامة وتمحوراً حول الإنسان في العالم".