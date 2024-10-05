الإمارات تمنح أول رخصة ألعاب تجارية لمنتجعات "وين"

ولم تقدم الهيئة أي تفاصيل أخرى بشأن الترخيص الذي تم منحه للشركة.

وهذا هو الترخيص الثاني الذي تصدره الهيئة العامة لتنظيم الألعاب الإلكترونية، وهي هيئة تنفيذية مستقلة تابعة للحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة تتولى تنظيم وترخيص والإشراف على جميع أنشطة ومنشآت الألعاب التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي يوليو/تموز، منحت الهيئة العامة لتنظيم الألعاب الإلكترونية ترخيص تشغيل أول يانصيب مرخص في الدولة لشركة "ذا جيم" المحدودة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.