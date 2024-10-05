الإمارات تمنح أول رخصة ألعاب تجارية لمنتجعات "وين"
حصلت شركة"وين ريسورتس" Wynn Resorts، مشغلة الفنادق والكازينوهات، على أول ترخيص لمشغل الألعاب التجارية في الإمارات . وأكدت الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية هذا التطور لصحيفة خليج تايمز يوم السبت.
وتبني شركة الكازينو التي يقع مقرها في لاس فيغاس منتجع "وين جزيرة المرجان" كأول منتجع ألعاب متكامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن المقرر أن يفتتح المشروع الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات للجمهور في أوائل عام 2027، ويجري بناؤه على جزيرة تبلغ مساحتها نحو 62 هكتاراً تمتد إلى الخليج العربي.
ولم تقدم الهيئة أي تفاصيل أخرى بشأن الترخيص الذي تم منحه للشركة.
وهذا هو الترخيص الثاني الذي تصدره الهيئة العامة لتنظيم الألعاب الإلكترونية، وهي هيئة تنفيذية مستقلة تابعة للحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة تتولى تنظيم وترخيص والإشراف على جميع أنشطة ومنشآت الألعاب التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي يوليو/تموز، منحت الهيئة العامة لتنظيم الألعاب الإلكترونية ترخيص تشغيل أول يانصيب مرخص في الدولة لشركة "ذا جيم" المحدودة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.
على الرغم من التوقعات العالية بامتلاكه لمزايا الألعاب، إلا أن منتجع "ون مرجان ايلاند" Wynn Al Marjan Island سيضم أيضاً مرافق غير مخصصة للألعاب. وسيضم 1542 غرفة وجناحًا، بما في ذلك 22 فيلا خاصة. وسيكون أول منتجع Wynn Resort — من بين ستة منتجعات تابعة له في لاس فيجاس وماكاو وبوسطن هاربور — يقع على الشاطئ.