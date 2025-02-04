الإمارات: تمكين المرأة في الرعاية الصحية ..الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة
تم التأكيد على الحاجة الملحة إلى تمكين المرأة بالمعرفة والأدوات اللازمة للعناية الذاتية الفعالة أثناء رحلات الإنجاب وبعدها في النسخة الرابعة والعشرين من معرض "ميدلاب الشرق الأوسط".
وسلّط الحدث الضوء أيضاً على كيفية قيام الطب الشخصي بتحويل إدارة الأمراض الهرمونية والمزمنة، ممّا يوفر أملاً جديداً للرعاية الصحية للمرأة.
وقالت الدكتورة "رانيا سليم"، رئيسة قسم علم الأمراض والمختبرات الطبية في مستشفى راشد التابع لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية: "إن أحد التطورات الرئيسية في مجال الذكاء الاصطناعي اليوم هو دمجه في الرعاية الصحية بطريقة سلسة أكثر. توجد الآن تطبيقات معتمدة من إدارة الغذاء والدواء تجمع بين الاختبار، والتصوير، والتاريخ الطبي.
وأضافت: "على سبيل المثال، تعاني 85% من النساء بعد انقطاع الطمث من أعراض كبيرة، وتُظهر الدراسات أن 60% يشعرن بالعزلة أثناء المرور بهذه المرحلة. ويمكن لبعض التطبيقات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي دمج تتبع الأعراض والاختبار والرؤى الطبية الشخصية، ممّا يمهد الطريق لحلول رعاية صحية أكثر فعالية وفردية."
إجراء الكشف المبكر
وركّزت الدكتورة "رانيا سليم" أيضاً على كيفية إتاحة السجلات من جميع المستشفيات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة الآن إمكانية الوصول إلى بيانات المرضى، بغض النظر عن مكان علاج المريض.
وأشارت إلى أن جهود دمج البيانات هذه تساعد المتخصصين في الرعاية الصحية على اكتشاف المشكلات الصحية المحددة والوقاية منها ومعالجتها.
وأضافت: "الفكرة الأساسية وراء ذلك هي القضاء على النهج المنعزل حيث تعمل العيادات الخاصة والعامة بشكل منفصل. على سبيل المثال، قد يخضع المريض للفحوصات في مستشفى خاص، مثل المستشفى الأمريكي، ثم يزور مستشفى عاماً دون أي وصول إلى نتائج الاختبار ما لم يحضر المريض نسخة مطبوعة."
"وللتغلب على هذه المشكلة، أطلقت الدولة نظاماً صحياً متكاملاً على مستوى الدولة يربط بين المختبرات، وخدمات التصوير، والسجلات الطبية. ومن منظور صحة المرأة، يعد هذا النظام ثورة حقيقية. فهو يسمح لنا بتغطية عدد أكبر من السكان، وإجراء الاكتشافات المبكرة، ومتابعة الحالات بسهولة أثناء انتقال المرضى عبر مرافق الرعاية الصحية المختلفة. على سبيل المثال، إذا انتقلت امرأة بين المستشفيات، فإن النظام يضمن انتقالاً سلساً، ممّا يسمح لنا بمواصلة المراقبة وتقديم أفضل رعاية."
دور المختبرات في الرعاية الشخصية
وأكّد الأطباء أن هذا يساعدهم على التنبؤ باتجاهات الصحة والتركيز على المجالات التي تحتاج إلى الاهتمام.
بالإضافة إلى ذلك، أكّد المتخصصون على الدور الحاسم الذي تلعبه المختبرات في تعزيز تجربة المريض وتوجيه القرارات السريرية لتوفير رعاية شخصية.
تقول الدكتورة "سماره فايق"، استشارية أمراض النساء والتوليد ورئيسة قسم أمراض النساء والتوليد في المستشفى الأمريكي بدبي: "هدفنا هو تقديم رعاية مخصصة لكل مريض على حدة. هناك العديد من التقنيات المتقدمة اليوم التي تساعد الأطباء في اتخاذ القرار، وإدارة المرضى، وتحسين دقة التشخيص. يتيح دمج نتائج الاختبار في السجل الطبي للمريض للأطباء الوصول إلى النتائج في الوقت الفعلي. هذا يسرع من اتخاذ القرار ويسمح بالمشورة والإدارة في الوقت المناسب. يتوقع المرضى اليوم نتائج سريعة، غالباً في نفس اليوم أو اليوم التالي، وقد يسعون للحصول على الرعاية في مكان آخر إذا لم يتم تلبية احتياجاتهم. تعد مواكبة التطورات في التكنولوجيا أمراً ضرورياً لتلبية هذه المطالب ".
تشكيل السياسات
وفي هذه الأثناء، أكّدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، الوزيرة السابقة في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، على الدور الحاسم الذي تلعبه الصحة باعتبارها الأساس لمجتمع مزدهر.
وأكّدت على أهمية تمكين المرأة في مجال الرعاية الصحية، ودعت أيضاً إلى مشاركتها الفعالة في تشكيل السياسات، وقيادة الابتكارات، والدعوة إلى حلول تلبي احتياجاتها الفريدة.
وقالت: "يتعين علينا أن نضمن ألا تكون النساء مجرد متلقيات لخدمات الرعاية الصحية، بل وأيضاً مشاركات فعّالات في تشكيل السياسات، وقيادة الابتكارات الطبية، والدعوة إلى إيجاد حلول تتناسب مع احتياجاتهن. وتلعب التشخيصات المخبرية دوراً تحويلياً، حيث تسمح لنا التطورات في تكنولوجيا التشخيص باكتشاف الأمراض في وقت مبكر، وتوفير خطط علاجية مخصصة، وفي نهاية المطاف إنقاذ الأرواح".