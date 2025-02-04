الإمارات: تمكين المرأة في الرعاية الصحية ..الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة

تقول الدكتورة "سماره فايق"، استشارية أمراض النساء والتوليد ورئيسة قسم أمراض النساء والتوليد في المستشفى الأمريكي بدبي: "هدفنا هو تقديم رعاية مخصصة لكل مريض على حدة. هناك العديد من التقنيات المتقدمة اليوم التي تساعد الأطباء في اتخاذ القرار، وإدارة المرضى، وتحسين دقة التشخيص. يتيح دمج نتائج الاختبار في السجل الطبي للمريض للأطباء الوصول إلى النتائج في الوقت الفعلي. هذا يسرع من اتخاذ القرار ويسمح بالمشورة والإدارة في الوقت المناسب. يتوقع المرضى اليوم نتائج سريعة، غالباً في نفس اليوم أو اليوم التالي، وقد يسعون للحصول على الرعاية في مكان آخر إذا لم يتم تلبية احتياجاتهم. تعد مواكبة التطورات في التكنولوجيا أمراً ضرورياً لتلبية هذه المطالب ".